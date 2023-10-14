老前整理─斷捨離篇／先了解自己 情緒也要整理

近年，民眾開始注意覺察情緒，了解心理疾病的嚴重性不亞於身體疾病。但在避免討論個人情緒的華人文化中，要能夠意識到自己的情緒，並在人生過程中完成情緒斷捨離，仍有待練習。情緒也需要整理，國北護生死與健康心理諮商所教授李玉嬋表示，要先了解自己的情緒。

華人文化與歐美相比較，內斂含蓄，無論情緒正面與否都不大鼓勵展現，形成父母難以向小孩表達愛，或男兒有淚不輕彈的社會風氣。因此，如何理解與整理自己的情緒，尤其是負面情緒，並從內心找到平衡與滿足感，是近年來大家要努力的功課。

李玉嬋指出，現代人對心理健康較有意識，在疫情後對焦慮、憂鬱及心情的注意與調適，也有更多的了解。只是即便如此面對負面情緒和困擾依然存在，每個人的展現方式也會有所不同，有人每天要來一杯手搖飲，有人不斷地購物囤積物品，沒有一定的樣態。

李玉嬋說，透過物品讓自己有安全感與滿足感，乃是人之常情。但若過於依賴外在物質，無法根據情況斷捨離，導致自己生活出現困擾，如家中已有許多玩偶或包包但仍執意購買，造成個人或周遭親友困擾；該停、想停卻停不下來的強迫性格，是有囤積問題者的特性，都需要尋求專業協助。

李玉嬋也表示，要先「了解」才能夠調整與整理。如果社會文化不鼓勵個人覺察自己的情緒，容易造成有情緒但只能壓抑，導致身體最後悶出問題。相較於過往的社會風氣，現在比較開放，對個人情緒與心理狀態也更重視，遇到困難可向外求助，一步步調整回健康狀態。