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老前整理─斷捨離篇／日掀「終活」運動 預約優雅後青春

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

隨著人口高齡化，日本掀起「終活運動」風潮，鼓勵高齡者趁著健康時為邁向生命終點做準備，不讓後事造成家人困擾。除了預立遺囑和安排葬禮，「老前整理」也日益盛行，甚至有業者提供專人協助。

「老前整理」是指在人們自己還健康的時候，整理自己的物品。日本老前整理顧問坂岡洋子曾任室內設計師多年，負責住宅與生活家電設計等工作，於二○○七年成立公司協助中高年齡層輕鬆生活，並透過著作和講座提倡「老前整理」。

坂岡在二○一四年著作「老前生活整理，預約優雅後青春」呼籲人們在身體健康時就得「老前整理」，否則年紀漸長就會力不從心。

坂岡寫道，進行整理時，首先該確認對自己來說無可取代、必須好好保留的東西，而非要丟掉的東西；接著訂出完成期限，以物品的使用年數做為取捨的標準。她也建議，不必一次做完所有整理工作，也不必一開始就追求完美。

六十七歲的日本部落客Chocolat四十二歲時與丈夫分居後獨居，並在四十七歲離婚。她六十歲時為了不造成孩子困擾，決定在還有力氣時就開始「老前整理」。

Chocolat陸續丟棄笨重的座椅和五斗櫃等物品，並說自己「幾乎將自己一個人無法移動的東西都丟棄」。她也丟棄已不會再穿，及一些不適合的衣物。Chocolat指出，若有捨不得丟棄或覺得可能還會再穿的衣物，就放進專用行李箱暫時保留，一年檢視兩、三次做決定。

有些人會將原本珍藏的物品在網路上拍賣。安田經濟研究所曾調查，幾間大型拍賣網站和中古二手市場應用程式會員中，二○一九年超過六十歲以上的會員數，比二○一六年多了超過卅倍，七十歲以上會員甚至增加超過五十倍。他們不諱言將「生前整理」、「終活」等關鍵字寫在商品說明欄，還因此進帳數萬日圓。

日本 設計師

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