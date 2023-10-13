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台61線中區首座公路休息站！統一超商「大安休息站」新開幕　集結獨家「假日農夫市集、公路便當」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一超商「大安休息站」設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，更有人氣冰品「思樂冰」限定販售。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，更有人氣冰品「思樂冰」限定販售。圖／統一超商提供

看準民眾熱愛到中南部吃美食及享受悠閒步調，統一超商與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」，為台61線中區首座公路休息站，以「深耕在地」重點規畫，提供旅客舒適休憩環境，10月13日全新開幕。因地緣環境與媽祖文化園區相近，服務區以「金色平安、幸福公鹿」為主題，集結假日農夫市集、1：1重機模型車盒、獨家公路便當等3大特色，帶領旅客漫遊台61線感受在地人文風情。

統一超商經營的「大安休息站」坐落於台61線，總占地面積1,382坪，因鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區、濱海樂園等熱門景點，可觀海景、賞日落又能吃最新鮮的海產，一直以來是西海岸最具魅力的踏青城鎮，每到假日總吸引家庭、團體客湧入。「大安休息站」採用充滿大地感的綠意植栽營造優美環境，並以通透空間規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等豐富商品，更有人氣冰品「思樂冰」限定販售，口味包含經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打，滿足遊客便利選購。

針對遊客長途開車的需求，也增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護、旅遊諮詢等5大設施，致力提供舒適與貼心服務。此外，台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，特別打造OPEN將聯名幸福公鹿的「1：1重機模型車盒」，耀眼活力的黃色裝置，將成為海岸線新興的打卡景點。

全新的「大安休息站」深耕在地農特產，聯手大安區農會、東勢區農會規畫「假日農夫市集」，期望建立自產自銷的平台，販售在地栽種的有機、無毒農特產，讓遊客體驗產地直送的新鮮好物，活絡在地農創發展。同時，獨家引進通過溯源評鑑最高三顆星的「飛天豬主題餐館」使用具備產銷履歷的溯源食材，更推出色香味俱全的「公路便當」；還有超過一甲子美味「阿聰師糕餅店」由芋頭之父精心研發限定版的芋頭蝴蝶酥，層層酥皮搭配大甲芋泥的香甜滿足芋頭控味蕾；以及「臺中農讚」結合美好寓意推出的金磚米金字塔、安泉米，兩大象徵富貴平安的鎮店之寶。此外同步導入「極鮮海產」、「兩餅一茶紅豆餅」等美食品牌，滿足採買特色伴手禮的需求。

統一超商長期深耕商場經營，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共7大類，合計57座。其中「交通轉運」類，目前取得泰安、仁德、東山、關廟、清水及大安6座國道服務區經營權，今年首次與公路局合作的「大安休息站」鄰近南北閘道口以雙向匯流單站經營，是西濱快速公路上必經的旅遊動線，每年預計可服務超過70萬人次，再創出遊商機與觀光車潮。

台61線中區首座公路休息站，統一超商「大安休息站」全新開幕。圖／統一超商提供
台61線中區首座公路休息站，統一超商「大安休息站」全新開幕。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」獨家引進通過溯源評鑑最高三顆星的「飛天豬主題餐館」，使用具備產銷履歷的溯源食材，更推出色香味俱全的「公路便當」。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」獨家引進通過溯源評鑑最高三顆星的「飛天豬主題餐館」，使用具備產銷履歷的溯源食材，更推出色香味俱全的「公路便當」。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」採用充滿大地感的綠意植栽營造優美環境。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」採用充滿大地感的綠意植栽營造優美環境。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」於10月13日全新開幕，邀請立法院副院長蔡其昌、公路局局長陳文瑞共同出席剪綵開幕慶。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」於10月13日全新開幕，邀請立法院副院長蔡其昌、公路局局長陳文瑞共同出席剪綵開幕慶。圖／統一超商提供
台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，統一超商「大安休息站」特別打造「1：1重機模型車盒」打卡拍攝景點。圖／統一超商提供
台61線的濱海美景是重機族熱門的騎乘聖地，統一超商「大安休息站」特別打造「1：1重機模型車盒」打卡拍攝景點。圖／統一超商提供
看準民眾熱愛到中南部吃美食及享受悠閒步調，統一超商與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」。圖／統一超商提供
看準民眾熱愛到中南部吃美食及享受悠閒步調，統一超商與公路局首次合作打造嶄新的「大安休息站」。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」獨家引進通過溯源評鑑最高三顆星的「飛天豬主題餐館」。圖／統一超商提供
統一超商「大安休息站」獨家引進通過溯源評鑑最高三顆星的「飛天豬主題餐館」。圖／統一超商提供

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