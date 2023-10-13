台北101垂直馬拉松明登場 醫：賽前2小時這事必做

受到新冠疫情影響，停辦3年的台北101垂直馬拉松（Taipei 101 Run Up，原名：台北101國際登高賽），將於明天正式開跑，預估有數千名跑友參加。

擔任台北101登高賽醫療總指揮十多年，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、急診醫學專科醫師高偉峰，於明天將再次參加醫療服務。

2019年時，男子組由波蘭籍選手 Piotr Lobodzinski 以10分46秒12的成績奪冠，女子組冠軍由澳洲籍跑者SUZANNE WALSHAM以13分12秒96成績拿下。

「台北101登高賽是一場體力、耐力、意志力的挑戰賽。」高偉峰說，他曾擔任10多屆台北101登高賽醫療總指揮，也有12次由1樓登上91樓的攀登經驗，他形容，「台北101登高賽，有如垂直版馬拉松」，在2019年參加時，他從1樓走上91樓約花29分鐘，而他預估一般民眾走上去的時間約在22分鐘左右。

高偉峰呼籲，參與比賽的民眾或選手們要事先做好三項賽前準備：

1. 手部要使用、包覆防滑布條，以便在攀登後期，需要手腳並用，減輕腳力消耗。

2. 賽前要適當補充水分、鹽分和糖分，以防體力不支。登高時切記不可空腹，最好在開始比賽1.5至2小時前，開始少量補充高能量飲食，但不能吃的太飽，以免登高時引起腸胃不適。

3. 攀登前，身體要做適當的熱身及伸展活動，避免運動傷害。

高偉峰說，台北101登高賽前，通常會讓每一位選手預先作加強型平衡測試，以提升選手攀登安全。如果能在比賽3個月內到高地訓練或登山，也可以提升體能和成績。

高偉峰提醒，登高大賽因選手快速衝刺，或是一般民眾訓練不足，常見身體傷痛症狀有大腿抽筋、肌肉拉傷及扭傷、噁心嘔吐、頭暈，嚴重時甚至出現昏厥、呼吸困難等症狀，選手們要適當的做好預防，才能避免運動傷害。一旦出現昏厥、呼吸困難應立刻停止並休息。