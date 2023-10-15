近視雷射手術該怎麼選？網友點出「SMILE、LASIK、PRK」這些差異！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「近視雷射手術」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於「SMILE、LASIK、PRK」三種近視雷射手術的話題焦點。

由於網際網路以及3C產品的普及，導致現代人長期使用相關產品，而讓近視成為現代人的文明病之一，許多人想要擺脫眼鏡或隱形眼鏡的束縛，會選擇進行近視雷射手術來改善視力。但是市面上有多種不同的近視雷射手術方式，例如SMILE、LASIK、PRK等，它們又有什麼優缺點和適合的對象呢？

「SMILE」成網友熱議選擇 「LASIK」恢復快但有角膜瓣風險? ▲ 網友熱議近視雷射手術 聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「近視雷射手術」相關話題的討論，發現三種常見的手術方式「SMILE、LASIK、PRK」各有其特色與適合的人群，社群討論區中更有不少民眾分享自己的手術心得與感受。

其中「SMILE」是目前較新且較先進的全飛秒近視雷射手術，由於切口小，故術後恢復速度快、舒適度高、感染風險低，較不會有角膜瓣位移或皺褶的問題，更獲得近視雷射類型中的討論聲量第一名。

便有網友在討論區分享術後心得「我散光不高選擇做SMILE，手術過程沒有想像中可怕，做完後真的很方便，不用再戴眼鏡或隱形眼鏡了」。不過SMILE費用相對高昂、而且無法處理遠視或高度散光、且無法二修度數等，也有網友建議施作前還是要謹慎考慮並評估自身狀況。

而「LASIK」是目前較常見且較成熟的半飛秒半準分子近視雷射手術，由於手術過程快速且不太痛苦，因此術後恢復速度也快，可以處理遠視、高度近視或散光，也可以重複施作，其中有網友就表示「我做了LASIK已經三年了，當時做完隔天就可以看得很清楚，沒有什麼不舒服的感覺，現在視力也都很穩定，沒有後悔過」。

不過也有網友整理資訊表示LASIK也有一些風險，例如角膜瓣受外力撞擊時可能位移或皺褶、也比較容易引起乾眼等症狀。

最後「PRK」是最早發展出來的近視雷射方式之一，又稱準分子雷射近視手術，由於不需製作角膜瓣，因此無角膜瓣風險、較少角膜混濁的風險，適合角膜厚度不足的人，只不過也需注意其相對缺點，如術後恢復慢、感染機率高等。

就有網友分享自己施作的心得「我是因為角膜太薄只能做PRK，恢復期真的很慢，而且有時候會覺得眼睛乾澀，不過還是比戴眼鏡方便多了」，便吸引底下不少網友留言討論，提到恢復期的長短也會影響到日常生活，因此在考慮PRK時不妨可將此點納入考量之一。

你了解SMILE、LASIK、PRK之間的差異了嗎？若想要進行近視雷射手術，不妨依據自身的需求、預算、風險承受度等層面進行考量，多方諮詢專業醫師的建議，詳細了解手術的流程、風險和注意事項，也可參考網友給的建議與評價，找到最適合自己的手術方式，享受清晰的視界！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「近視雷射手術」相關討論則數。觀測期間：2023/09/01~2023/09/24，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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