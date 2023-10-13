多雲到晴日夜溫差大 未來1周兩波東北季風增強、降溫有雨

今天各地多雲到晴，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，東部山區及午後的中南部山區還是有些降雨的機會，但雨勢較為零星少量。

氣溫方面，歐宗學表示，整體並沒有明顯差異，雲量偏少導致夜間輻射冷卻比較明顯，早晚期間氣溫偏涼，今天各地晨間低溫普遍在20-22度，最低溫出現在苗栗郊區19.2度。白天在陽光加熱下感受又相當溫暖，北部、東半部地區高溫28度，中南部30-32度，各地有比較大的日夜溫差。

明天白天也是類似的環境，維持著相同的天氣以及氣溫型態。歐宗學表示，晚上到周日有些變化。隨著新一波東北季風逐漸增強，開始有水氣移入，迎風面雲量再次增多，並有局部短暫雨機會，北部白天高溫有稍微降低趨勢。中南部仍是山區午後局部短暫陣雨，水氣量不多，整體降雨偏少。

下周一到下周二則是持續受東北季風影響，水氣又會減少，各地又會轉為多雲到晴天氣。

歐宗學說，下周三東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏東風環境，一直到下周四水氣都持續偏少，各地可望維持著相似的穩定天氣型態。

下波天氣變化，歐宗學說，可能會在下周五左右，又有新一波的東北季風增強，屆時可能會再次為迎風面地區帶來水氣增多，但預估水氣量同樣是比較偏少一點，而且影響時間不長，到了下周末可能又會轉為比較穩定的天氣型態。不過距離現在還有些時間，要再追蹤觀察幾天才會比較確定。