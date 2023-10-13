圓國家級殿堂演出夢想 高屏偏鄉小學唱進衛武營

高屏地區偏鄉小學參與演出的慈善音樂會「多納．百合之聲－維也納歌劇精華」，15日在衛武營音樂廳登場，讓孩子一圓在國家級音樂殿堂登台演出的夢想，並增進舞台經驗及自信心。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，「多納．百合之聲－維也納歌劇精華」音樂會將於15日下午3時在衛武營音樂廳登場，由長榮交響樂團與高藝苑樂集團，及高雄市多納國小魯凱族學生、屏東長榮百合國小排灣族學生共同演出。

教育局表示，10年來，在高雄市偏鄉小學校長與老師的努力下，幾乎每年為學生在大東演藝廳舉辦音樂教育成果表演。學生們的演出成果已趨成熟，為提升學生們的視野，師生皆期待能至國家級表演場館演出。

歷經半年多來的奔走與善心人士贊助下，「多納．百合之聲－維也納歌劇精華」音樂會終能實現，一圓偏鄉小學的孩子在衛武營戲劇院演出的夢想。

為展現原民孩子優美自然的歌聲，演出將安排由高雄市多納國小魯凱族學生與屏東瑪家鄉長榮百合國小排灣族學生的「古謠」開場。

長榮交響樂團團長張逸士說，希望長榮百合國小、多納國小合唱團的孩子們能藉此次與世界級歌劇指揮、演唱家與交響樂團同台演出機會，增進舞台經驗及自信心，並打開國際視野。

多納國小主任宋麒麟說，學生們唱的不只是「歌」，是體現「教育」理念的天籟樂音。

長榮百合國小校長陳世聰表示，和國內外優秀的聲樂家同台演出，是生命經驗的開創，更是學生們最難得的寶貴經驗。