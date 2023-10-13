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舞台劇「謝謝大家收看」月底高雄登場

聯合報／ 本報訊
王偉忠（右）監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，27到29日將巡迴至高雄衛武營演出。圖 / 金星文創提供
王偉忠（右）監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，27到29日將巡迴至高雄衛武營演出。圖 / 金星文創提供

王偉忠監製、主演的舞台劇「謝謝大家收看」，再過兩周就要登上高雄衛武營舞台。王偉忠希望此劇帶大家站在人生現在的位置、回首看看過往，講出南部孩子的體會，同樣「北漂」過的朋友應有同感。台北首演4場票房完售，許多年輕觀眾陪著爸媽來看，發現劇情與後座力超越想像而且不落俗套，給予高度好評；高雄場演出已經進入倒數計時，愛看好戲的觀眾千萬不要錯過。

3年前同樣由王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」，在高雄首演時吸引爆滿觀眾，他獨特的「笑中有淚、淚中有爆笑」的手法得到熱烈迴響。這次帶著新作回高雄，王偉忠說，觀眾其實很懂戲，只是目前影視、舞台劇裡多半都是女人戲，很少男人戲，因為一群男人聚在一起只會吹牛打屁，聊的話題都是自己管不到的事，這次，他希望能幫男人說出心底話。

「謝謝大家收看」透過巧妙的舞台安排，融入偶戲與歌舞演出，不斷帶給觀眾驚喜，主角郭子乾、于子育、王偉忠角色頻頻轉換，于子育飾演老太太時，許多觀眾直接想到家中老人家，進而「共感」，與王偉忠一同踏上這趟笑中帶淚的心靈療癒之旅，許多觀眾說自己忍不住哭濕了口罩

「謝謝大家收看」10月27到29日將巡迴至高雄衛武營演出，購票請洽udn售票網或便利商店。

舞台 衛武營 口罩

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