南市托育機構爆12名嬰幼兒感染腸病毒 輔導緊急停托

台南市某托育機構疑有多位嬰幼兒感染腸病毒，社會局與衛生局今日已啟動聯合稽查，經查該托嬰中心於本月4日起陸續通報12名腸病毒案例，依「台南市托育機構與居家托育服務腸病毒通報及停托作業要點」規定，尚未達停托標準，惟因考量腸病毒容易隨學童帶回家中感染其他幼童，社會局已輔導托育機構自主停托，並協助停托期間無法自行照顧的家長，提供托育媒合服務，並加強托嬰中心環境消毒，落實確保幼童健康。

社會局說明，依據「台南市托育機構與居家托育服務腸病毒通報及停托作業要點」第四點規定，非屬衛生福利部疾病管制署公告的腸病毒高風險區，若7日內同一收托單位有兩名以上學童確診，可採取單位半數以上家長同意者，得採取停托措施，該托嬰中心經調查家長意願後，仍維持收托並加強環境清消。

但為避免腸病毒交叉感染，社會局已輔導該托育機構自今日起自主停托7日，也針對腸病毒停托期間無法自行照顧幼兒的家長，主動請4區居家托育服務中心協助媒合轉介目前無收托幼兒的居家托育人員協助照顧，讓家長可以安心。

社會局強調，目前為腸病毒流行期，為維護幼童受托權益，此類型案件如經發現有延遲通報情形，將依違反「傳染病防治法」進行開罰，社會局將針對全市托嬰中心訪視輔導時加強宣導傳染病通報及停托的重要性，並於例行查核時是否落實通報，倘有違反者，將依兒童及少年福利與權益保障法規定辦理並命其限期改善。