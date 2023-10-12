補社安破網 衛福部加據點增社工 120萬身障者受益

隨人口高齡化，社區身心障礙人口增加，身障者照顧及支持服務卻不足，導致社安網漏洞百出。為補破網，衛福部社家署今表示，已規劃「身心障礙照顧服務資源布建」5年計畫，並在今日於行政院會向院長陳建仁報告。計畫內容將增加身障者社區支持服務據點，提升教保員、生活服務員待遇，並新增逾千名社工投入服務。

衛福部指出，計畫分4大策略「減輕家庭照顧者負擔」、「擴增社區式服務」、「擴增及多元化身心障礙福利機構服務」及「改善服務人力之勞動條件以留才久任」，預計5年投入逾480億餘元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4572人，逾120萬名身心障礙者受益。

社家署副署長張美美表示，針對高照護負荷的身心障礙者家庭，目前照護據點數量不足，未來除將與長照據點結合，讓社區中長者、身障者共榮、共照，也將拓展家庭照顧者服務據點，從現行35處，增加至200處。

身障者拿到身障證明後，會由社工員入家評估，篩出高照護負荷或有嚴重情緒行為者，開始提供服務。為提升篩選量能，社家署計畫增加身障服務中心的社工人力。目前各縣市共670人，至117年聚劑增加至2207人，以符合高齡化社會相應增加的照護需求。

目前身心障礙者教保員、生活服務員薪資較低，導致願意投入者少、媒合困難。張美美指出，生活服務員原先薪資為2萬6千元，將由計畫的「久任機制」提升至3萬3700元，教保員薪資則從3萬4千元提升至3萬7700元。此外，亦補助社福機構營運服務費、管理費，以期增加人力，減少身障者照護家庭負擔。

社區身障者支持服務也計畫增加。張美美指出，身障者自立生活中心目前全台22縣市僅有台北、屏東、彰化3處，預計新增至25處，讓每縣市至少有一處。此外，社家署將與國家住租中心合作，利用社會住宅空間拓展社區居住、小作所、日間照顧據點，預計布建在19縣市，共增加57處據點，服務人數增加1萬4572人。

精障者社區支持服務則由社家署與衛福部心健司合作，社家署之協作模式方案至114年共計將布建49處精障者會所；心健司則將設置精神病人家庭支持方案及自立生活方案，至117年由目前的10項方案，增加至71案，並在全國增設71處心理衛生中心。