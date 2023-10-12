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全台膳食纖維攝取皆不足 國健署教導一招可達標

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查成果報告指出，18歲以下青少年及幼兒族群膳食纖維攝取量明顯不足。圖／國健署提供
2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查成果報告指出，18歲以下青少年及幼兒族群膳食纖維攝取量明顯不足。圖／國健署提供

多數民眾上班上學忙，經常性外食膳食纖維攝取量少，其中又以18歲以下攝取最為不足。國健署社區健康組研究員林真夙表示，民眾在外用餐可將麵包、白麵等精製澱粉，改為地瓜或糙米等「全穀及未精製雜糧」，建議選擇國產產品，並且多樣吃，以餐餐有全穀的方式攝取，可降低罹患高血壓，以及心血管等慢性疾病風險。

膳食纖維可維持腸道健康、控制血糖及血脂，同時幫助身體維持健康體位。不過，國健署2017年至2020年「國民營養調查」結果顯示，一日建議25至30公克膳食纖維攝取，全台民眾膳食纖維卻皆未達足夠攝取量（AI），其中以1至3歲、13至15歲、16至18歲男女攝取量最為不足，僅有建議攝取量33%至38%。

林真夙指出，膳食纖維存在植物中，不易被人體消化酵素分解，可刺激腸胃蠕動，使糞便易於排出。英國刺絡針期刊研究發現，全穀及未精製雜糧富含膳食纖維、礦物質及植化素，每天攝取可降低罹患慢性疾病風險。其他國外研究也指出，攝取足夠全穀及未精製雜糧，可降低罹患糖尿病風險21%、高血壓風險15%、心血管疾病風險29%，以及降低癌症發生的風險。

針對民眾膳食纖維攝取量不足，林真夙建議，民眾可將三餐中食用的「精製澱粉」如經加工的吐司、麵包、白麵等，改以「全穀及未精製雜糧」如糙米、地瓜、南瓜等。她說，將三餐中精製澱粉調整為全穀及未精製雜糧，可增加約7.9公克的膳食纖維，即達一天建議攝取量的30%。再搭配足夠的蔬果攝取，可達一日建議攝取量。

同時，民眾若想健康攝取穀糧，林真夙也建議，可以養成「選國產」、「多樣吃」、「餐餐有全穀」的習慣。選擇當季當地的食材，增加食材多樣性不侷限單一種類食物，每餐也應至少有三分之一以上為全穀未精製雜糧。

國健署副署長賈淑麗表示，現國健署與全台一萬多間超商、健康餐盒及飯店業者等店家合作布點，盼民眾能在餐廳與各大通路，購買及取得融入健康穀糧的餐點。

民眾可將三餐中食用的「精製澱粉」如經加工的吐司、麵包、白麵等，改以「全穀及未精製雜糧」如糙米、地瓜、南瓜等，以達一日建議膳食纖維攝取量。記者邱德祥／攝影
民眾可將三餐中食用的「精製澱粉」如經加工的吐司、麵包、白麵等，改以「全穀及未精製雜糧」如糙米、地瓜、南瓜等，以達一日建議膳食纖維攝取量。記者邱德祥／攝影

國健署 食材 高血壓

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