公費流感疫苗不良反應8件 衛福部長薛瑞元：沒有高端

公費流感疫苗10月2日開打，其中因為今年公費疫苗廠牌包含高端，因此引起民眾憂心甚至出現躲打潮。衛福部長薛瑞元今針對流感疫苗施打狀況以及美豬爭議說明。薛瑞元表示，目前流感疫苗不良反應總共有8件，並沒有高端，目前四種廠牌的疫苗施打率差不多。

薛瑞元立法院衛環委員會今審查衛生福利部主管預算，會前他受訪表示，以目前接種狀況來看，國光生技、賽諾菲、東洋以及高端四種公費疫苗廠牌的接種率差不多，並且高端並非接種率最低的疫苗廠牌。目前公費流感疫苗共接種123萬劑。

台中日前出現首宗流感疫苗接種後不良反應通報，30多歲女子接種「賽諾菲」後，出現眼腫、呼吸喘、心悸，就醫後獲改善。薛瑞元表示，目前總共有8件不良反應，其中並沒有高端。

近期流感疫情持續蔓延，上周門急診類流感就診人次達11萬210人次。薛瑞元說，對於流感疫情戒慎恐懼，因為真正流感流行期可能還沒開始，加上施打流感疫苗到產生抗體要兩個禮拜 ，因此鼓勵民眾趕快打疫苗，希望如果未來流感有比較大的流行時可以有更多人有疫苗保護。

另外，日前發生食藥署稽察進口豬肉廠商，發現美國豬肉產品外包裝未如實標示產地，引爆食安爭議。薛瑞元說，該爭議是因為食藥署從系統進口商中發現有出口到下游廠商紀錄，但是下游廠商卻沒有登記販售美國豬肉，因此發現落差。衛福部會持續比對系統，並且到後市場稽查，確認是否有標示完全。