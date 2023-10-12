天氣好轉午後零星降雨 吳德榮：強颱布拉萬強度達極致

今、明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。今天北部21至29度、中部21至33度、南部21至33度、東部20至31度。

吳德榮說，周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。

「一場秋雨一場涼」，吳德榮說，周日另一小股東北風影響，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台灣再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。

他表示，下周一東北風轉乾，北台轉多雲時晴，其他地區晴時多雲，各地早晚偏涼。下周二、周三各地晴時多雲，白天氣溫升、早晚涼，日夜溫差大。