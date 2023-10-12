聽新聞
test
0:00 / 0:00
天氣好轉午後零星降雨 吳德榮：強颱布拉萬強度達極致
今、明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。今天北部21至29度、中部21至33度、南部21至33度、東部20至31度。
吳德榮說，周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。
「一場秋雨一場涼」，吳德榮說，周日另一小股東北風影響，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台灣再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。
他表示，下周一東北風轉乾，北台轉多雲時晴，其他地區晴時多雲，各地早晚偏涼。下周二、周三各地晴時多雲，白天氣溫升、早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮表示，布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱布拉萬估近中心最大平均風速58米／秒，已追平今年第2號颱風瑪娃所創的紀錄，並列今年最強；目前已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言