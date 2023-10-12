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天氣好轉午後零星降雨 吳德榮：強颱布拉萬強度達極致

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。圖／取自氣象署網站
布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。圖／取自氣象署網站

今、明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫降雨；各地早晚稍涼。今天北部21至29度、中部21至33度、南部21至33度、東部20至31度。

吳德榮說，周六水氣少、各地晴朗穩定，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。

「一場秋雨一場涼」，吳德榮說，周日另一小股東北風影響，北部、東北部及東部轉有局部雨，北台灣再轉涼；背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。

他表示，下周一東北風轉乾，北台轉多雲時晴，其他地區晴時多雲，各地早晚偏涼。下周二、周三各地晴時多雲，白天氣溫升、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱布拉萬估近中心最大平均風速58米／秒，已追平今年第2號颱風瑪娃所創的紀錄，並列今年最強；目前已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。

強颱布拉萬已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。圖／取自氣象署網站
強颱布拉萬已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。圖／取自氣象署網站
今、明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲。本報資料照片
今、明兩天水氣漸減，各地大致為晴時多雲。本報資料照片

吳德榮 布拉萬颱風

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