國5替代道 台62延伸宜蘭路線敲定

國道5號上下班和假日塞到爆，現有台2、台9線道路無法有效分流，交通部公路局規畫由台62線延伸宜蘭，從6種組合路線敲定採用「1Y」方案，起訖點從瑞芳到宜蘭礁溪宜6線，台北、宜蘭可於1小時內抵達，預計年底報行政院核定可行路線，未來將研擬設置國5礁溪系統銜接。

台62線延伸宜蘭路線 製表／戴永華

交通部公路局進行「台62線瑞濱延伸至宜蘭可行性評估」期末規畫，立委陳歐珀昨邀請王國材等人出席，簡報中指出，路線起點原有起點瑞芳、四腳亭2方案；終點段頭城至礁溪有X、Y、Z共3方案，評估6種組合路線中以1Y最適合，經費約2千億元，平日可減少約半小時路程，假日可達1小時路程。

1Y起點選擇1方案瑞芳為起點，是考量銜接國1等國道系統比較方便；終點選擇Y方案的原因，是由於X方案路線雖短，但經過鳥類棲息地，影響生態環評過不了；Z方案路線最長，拆民房少，但鄰近國5宜蘭交流道，工程複雜且易造成塞車節點。獲選的Y方案民房拆遷多，路廊鄰近重車經常行駛的台2線濱海公路，方便分流重車。

宜縣府原建議2Z方案，從四腳亭到未來的礁溪系統；但規畫公司認為四腳亭系統交流道僅可通往國1，興建隧道較長，建議採1Y。

公路局進一步說明，1Y路線長度約45.29公里，其中橋梁21.97公里、隧道20.88公里及平面道路2.44公里，起點提供全方向系統交流道，可往國道1號、台2線瑞濱路、基隆市區，終點銜接國5礁溪路段的宜6線，方便接上國5。

王國材表示，依各界共識，台62線延伸宜蘭大致確定採1Y方案是可行的，最近交通部通過可行性評估期末報告後，年底報行政院核定，接著進行綜合規畫及環境影響評估，期待2026年前發包施工，相信未來可替代分散國5壅塞車流。

立委陳歐珀服務團隊執行長廖吳章舉例，未來從圓山飯店經大華系統、行駛台62線延伸線到礁溪終點站約53.2分，如算到頭城鎮烏石港只要46分，都在1小時內，相信大家都可以接受。

宜蘭副縣長林茂盛建議徵收農地時，多考量地主權益；壯圍鄉長沈清山說，國5幾乎天天塞車，期待盡速發包興建工程。