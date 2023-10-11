花蓮規模5.8地震全台有感 氣象署揭原因：3天內恐有規模5.5餘震

中央氣象署表示，今天18點36分花蓮縣富里鄉發生芮氏規模5.8地震，最大震度5弱，震央位於花蓮縣富里鄉，地震深度17公里。中央氣象署表示，這起地震深度淺，台灣各地明顯有感，初步研判成因與菲律賓板塊及歐亞板塊碰撞有關，雖然目前沒有顯著餘震，但不排除未來3天內有規模4.5至5.5餘震可能。

氣象署指出，今天的規模5.8地震，為今年監測範圍以內最大地震，由於地震深度淺，台灣各地明顯有感，氣象署也針對花蓮及台東發布國家級地震警報。初步研判成因與菲律賓板塊及歐亞板塊碰撞有關，因位處碰撞前緣，所以深度較淺，位於在縱谷區域東側，雖然目前沒有顯著餘震，但不排除未來3天內有規模4.5至5.5餘震可能。

氣象署也說，此次地震原因跟縱谷斷層系統有關，15公里半徑範圍自1973年以來僅有5起大於規模5地震，不是非常活躍地區，但綜觀來看整個東部都是地震活躍地區，去年池上、關山地震就在這次地震的西南方，較靠近中央山脈側。

氣象署指出，今年以來共有18筆規模5以上地震，其中有3筆規模超過6都在監測範圍外，今天這起算是監測範圍內最大地震，前一筆較大地震為今年2月8日規模5.6，提醒民眾近日山區要嚴防落石。