新冠疫情反轉升溫年底恐達高峰 疾管署催打XBB疫苗

新冠疫情增溫！疾管署發言人曾淑慧表示，依據監測數據新冠疫情預估會在10月中旬後緩步上升，並且在12月底達到高峰。疫情中心副主任李佳琳也說，近一周平均每日39例新冠本土確定病例（併發症），為近期首次明顯上升。另，提升民眾保護力，XBB新冠疫苗今開放全民（6個月以上）接種。

李佳琳表示，3月20日新制實施後，近7日（10月3日-10月9日）每日平均新增39例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日（9月26日-10月2日）之每日平均新增35例略升。近7日（10月3日-10月9日）平均每日新增3例死亡，較前7日（9月26日-10月2日）之每日死亡平均數4例略降。近期國內疫情有略升趨勢，須持續關注後續疫情變化。

曾淑慧表示，國內近期新冠疫情有略升趨勢，依照監測預計在10月中旬後緩步上升，並且在12月底達到高峰，屆時預估每日有2.2萬至2.4萬人染疫。目前併發症中65歲以上長者占78%，為降低長者感染新冠後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種新冠疫苗以及早獲得保護。截至目前XBB新冠疫苗已經累計接種15萬。

曾淑慧表示，XBB疫苗對於目前正流行的變異株，包括XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2，以及EG.5.1等皆具免疫保護力，請民眾踴躍接種，減少感染及重症風險。

李佳琳也表示，本周新增檢出93例Omicron變異株確定病例，其中66例本土個案分別為61例XBB （重點變異株38例EG.5、4例XBB.1.16、4例XBB.1.9.1、4例XBB.2.3、3例XBB.1.5）、4例BA.2.75及1例BQ.1。