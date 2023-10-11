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真害！避孕器裝1年多竟失蹤 女子懷孕計畫險泡湯

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
長安醫院婦產科醫師吳佩玲提醒，婦女若有裝子宮內避孕器，應每年定期到婦產科檢查，約5年就應該更換。圖／長安醫院提供
長安醫院婦產科醫師吳佩玲提醒，婦女若有裝子宮內避孕器，應每年定期到婦產科檢查，約5年就應該更換。圖／長安醫院提供

台中市一名30多歲女子安裝避孕器一年多，最近計畫備孕，前往婦產科診所要取出避孕器，但醫師檢查卻找不到避孕器，經轉診到長安醫院詳細檢查，才發現她的避孕器已穿出子宮外，造成子宮後窩沾黏。

長安醫院婦產科醫師吳佩玲說，幸好狀況不嚴重，否則恐影響胚胎著床成功率，日後懷孕將變得極為困難。

吳佩玲說明，不少人裝了避孕器後，因沒有感到異狀就忽略了它的存在，即使避孕器移位，多數患者也沒有明顯症狀，僅部分患者會持續下腹疼痛或性行為時異常疼痛，也有的月經異常或大量出血，因此定期婦科超音波檢查非常重要。

吳佩玲指出，據統計每千人就有1人會發生避孕器移位，甚至穿孔。避孕器可能跑到附近的腸、卵巢、膀胱，甚至移位至上腹。對子宮來說避孕器就是異物，如果太久沒取出，也可能會被子宮的組織包覆起來，建議避孕器約5年就應該更換。

這名女子透過微創的腹腔鏡手術，順利找到並取出避孕器，幸好沾黏情況不嚴重，住院一天即可出院，且位移的避孕器與手術皆不會影響生育，現在專心備孕。

吳佩玲提醒，子宮內避孕器是相當成熟且有效的避孕方式，副作用少見且輕微，只是裝上並非一勞永逸，還是要每年定期到婦產科檢查，避免位移而不自知，導致產生不必要的風險和併發症，若有持續性的疼痛或月經異常、大量出血，還是要盡速尋求婦產科醫師的專業意見。

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