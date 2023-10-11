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新冠疫情又升溫！XBB疫苗全民今開打 五個Q&A一次看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署陸續在9月26日起開放不同民眾接種XBB疫苗，今開放全民接種，其中65歲以上民眾接種還可獲得500元衛教品。示意圖。聯合報系資料照／記者張已亷攝影
疾管署陸續在9月26日起開放不同民眾接種XBB疫苗，今開放全民接種，其中65歲以上民眾接種還可獲得500元衛教品。示意圖。聯合報系資料照／記者張已亷攝影

近期呼吸道疾病感染多，疾管署長莊人祥日前示警新冠疫情近期從低點逐漸升溫，預計在12月中下旬達到高點。疾管署陸續在9月26日起開放不同民眾接種XBB疫苗，今開放全民接種，其中65歲以上民眾接種還可獲得500元衛教品。

1.此次施打的莫德納XBB新冠疫苗跟先前接種的新冠疫苗有何差異？

之前施打的新冠疫苗為針對新冠病毒原始株，以及包含原始株及變異株的次世代（雙價）疫苗。疾管署長莊人祥表示．此次莫德納XBB疫苗為針對XBB.1衍生譜系所做的疫苗，由於先前研究發現雙價疫苗的效果並沒有那麼好，因此XBB.1.5改為單價疫苗，對於新變異株保護力較好，不論先前是否有接種過次世代疫苗都應該接種XBB新冠疫苗。

2.是否按照時序分批開放民眾接種？

莊人祥表示，考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，為降低感染新冠後併發重症和死亡風險，規劃接種對象實施期程如下：

一、今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種；

二、自10月2日起再開放醫護人員接種；

三、10月11日起開放全民接種。

3.疫苗保護範圍為何？

林口長庚醫院兒童感染科教授邱政洵表示， 世界衛生組織在今年5月針對新冠疫苗抗原組成提出聲明，建議使用單價XBB.1衍生譜系作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力。目前國際上新冠疫情有加溫趨勢，特別是歐美，但不論國內外檢出的病毒株都是以XBB為主。

邱政洵表示，XBB疫苗對於目前正在流行的變異株，如XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2以及EG.5.1都有提升綜合抗體的效價，而我國傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP建議今年9月至明年9月全民接種1劑（除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等）莫德納XBB.1.5疫苗。

4.是否跟之前一樣有提供衛教品？

為鼓勵長者踴躍接種，各地方政府將自今年9月26日起提供接種新冠疫苗的65歲以上民眾500元衛教品以及快篩試劑。另外，65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、新冠疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑新冠家用快篩試劑，最多30劑。

5.公費三劑疫苗（流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗）如何打？  

莊人祥建議，11月27日前符合資格者先打流感跟新冠，可採取「左流右肺」（左手打流感疫苗、右手打新冠肺炎疫苗）的方式接種；若要三個疫苗同時接種也沒問題，同一隻手臂施打位置要超過2.5公分。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎也說， 民眾若是擔憂施打疫苗後手臂疼痛，可以避免在慣用手施打。他以自身慣用手為右手為例，如果要同時接種兩種疫苗，建議在右手打副作用較少的，如流感疫苗；莫德納等mRNA疫苗副作用大可以打在非慣用手避免影響工作。

65歲以上公費疫苗接種時程表。圖／疾管署提供
65歲以上公費疫苗接種時程表。圖／疾管署提供
XBB新冠疫苗今起開放全民接種。圖／疾管署提供
XBB新冠疫苗今起開放全民接種。圖／疾管署提供
疾管署說明秋冬疫苗接種策略。圖／疾管署提供
疾管署說明秋冬疫苗接種策略。圖／疾管署提供
XBB新冠疫苗接種建議。圖／疾管署提供
XBB新冠疫苗接種建議。圖／疾管署提供

新冠疫苗 流感疫苗 莫德納

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