什麼時候好天氣？賈新興：下周二到下周五天氣穩定

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，最近十天的天氣，到16日下周一前受東北季風影響，迎風面降雨明顯，北部、東北部降溫有感，約在20-27度間；17日（下周二）至20日（下周五）則天氣穩定。

賈新興指出，明起至16日東北季風影響，明天午後南投以南山區有局部短暫雨，13日宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區有局部短暫陣雨。14日午後南投以南山區有局部短暫陣雨，15日午後北部及宜花有局部短暫雨。

到了下周一宜花東水氣略多，賈新興指出，下周一基隆北海岸、東北角、宜花東及恆春半島有局部雨，午後新北山區及宜花東山區有局部短暫陣雨。 下周二至下周五天氣穩定，只有午後山區轉多雲時陰。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。