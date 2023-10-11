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中秋塞怕了 國道、高鐵一路綠燈

聯合報／ 記者周湘芸余采瀅劉柏均黃寅／連線報導
國慶焰火昨晚在台中中央公園登場，施放結束後，整條凱旋路被散場人潮擠得寸步難行。記者劉柏均／攝影
國慶焰火昨晚在台中中央公園登場，施放結束後，整條凱旋路被散場人潮擠得寸步難行。記者劉柏均／攝影

昨為國慶連假收假日，加上國慶焰火在台中，高鐵為順利輸運旅客，在台中站成立前進指揮所。只見上萬群眾湧入台中中央公園看焰火，散場時，人潮瞬間湧出，整條凱旋路被擠得寸步難行，周邊道路車流走走停停。儘管市區塞車，高鐵則是截至晚間九時止，各車站皆為人潮正常「綠燈」，原預估一路塞至深夜的國道五號北向路段，也因車速提升，提前解除高乘載管制。

鐵道局表示，截至晚間九時，高鐵全線已疏運廿三點三萬人次，預估全日運量為廿九點四萬，較中秋假期收假日卅三點八萬少，主因本次疏運假期天數四天，旅次較為分散，將持續督促相關自由座人潮管控措施。

台中站人員私下分析，國慶連假與中秋節性質不同，較無積極返鄉人潮，再加上已開了加班車，運量足夠，不少旅客也紛紛自行避開尖峰期。

實際上，中秋、國慶連假先後放，也影響民眾出遊意願，高公局原預估國道首日交通量最大可達一二○百萬車公里，實際上僅一一二點一百萬車公里，相較以往較為「冷清」，不僅為今年連假次低，甚至少於二○一九年疫情前同期一一七點八百萬車公里。昨天僅國五北向頭城至坪林路段下午一度出現壅塞，傍晚就恢復順暢。

昨國慶焰火在台中施放，逾萬人到中央公園看煙火，不料原定晚間八時整正式施放，卻因台上長官致詞提早結束，導致國慶焰火比表訂時間提早廿分鐘施放，讓還在進場的民眾看傻眼，散場時人潮更是一度混亂，整條凱旋路被塞得寸步難行，各接駁站排隊人龍也綿延數百公尺，警方緊急指揮疏散人潮。

國慶焰火 連假 中秋節

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