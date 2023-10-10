快訊

完全封鎖與加薩邊境 以色列軍方稱尋獲1500具哈瑪斯戰士遺體

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

百歲「老員工」赴宴敘舊 雙十慶松菸建廠84年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山文創園區也訂製限量的84週年徽章送給菸廠前輩們做為獨家的紀念。圖／松山文創園區提供
松山文創園區也訂製限量的84週年徽章送給菸廠前輩們做為獨家的紀念。圖／松山文創園區提供

10月10日不只是中華民國生日，也是台北市古蹟松山菸廠邁入84週年建廠日。松山文創園區此次邀請菸酒公賣局時期的菸廠老員工們回娘家團聚，高齡102歲、警勤室老員工黃長江及最後一任松山菸廠廠長林文章出席敘舊，松山文創園區總監陳玉秀強調，活化古蹟空間與再現菸廠珍貴的文史為重要使命。

陳玉秀介紹，1937年起建的松山菸廠是台灣經濟產值重要之地，更是第一座現代化的捲菸工廠，承載著無數珍貴的文史回憶，今天舉辦的「松菸萬歲宴」，邀集前後任300位員工出席，感念昔日製菸工廠的理、切、捲、包裝的勞動過程。

餐宴中，102歲的黃長江見到林文章激動地握著彼此的手，聊了對方的近況，也和許久不見的同事老友們，談著當年在菸廠工作的往事。而松山文創園區也訂製限量的84週年徽章送給菸廠前輩們做為獨家的紀念。

陳玉秀說，歷經疫情停辦，這次邀請到70多位的老員工們回娘家，特意選在菸廠時期餐廳的大禮堂再聚，希望將跨時代的創造與創作生命力，持續在松菸這一處場域。

陳玉秀說，松山文創園區每年最大的策展活動「原創基地節」也辦理10屆，今年展覽到15日止，主題為「松菸LAND共享變態」回應場域生命史，由9組當代藝術創作者現地創作，策展內容聚焦「場域精神」、「生態永續」及「在地知識學」共展出10件藝術品。

她也說，象徵松菸歷經日治時期的專賣制度到菸酒公賣局時期的公賣制度，再到現今全民共享的松山文創園區，場域被賦予不同組織名稱和任務，如今在自然生態持續繁衍，為高度都市化的信義區帶來生命力，成為都市中的生態跳島。

這次宴席特別舉辦在菸廠時期餐廳的大禮堂，邀集多位資深員工們到場慶祝昔日菸廠生日。圖／松山文創園區提供
這次宴席特別舉辦在菸廠時期餐廳的大禮堂，邀集多位資深員工們到場慶祝昔日菸廠生日。圖／松山文創園區提供
高齡102歲、警勤室老員工黃長江（右）及最後一任松山菸廠廠長林文章（左2）彼此相識激動著握著手。圖／松山文創園區提供
高齡102歲、警勤室老員工黃長江（右）及最後一任松山菸廠廠長林文章（左2）彼此相識激動著握著手。圖／松山文創園區提供

文創 松菸 生日 日治時期

延伸閱讀

嘉市雙十升旗典禮 市長黃敏惠領跳「火肌舞」迎國慶

高雄熱氣球雙十愛河升空 加開上午場還有美食市集

備戰雙十疏運 高鐵台中站拆付費區座椅移至動線外

保麗龍再利用 日本藝術家原創基地節展菸樓裝置

相關新聞

台旅客控受困以色列想返台被拒 永信旅行社發聲明駁斥

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列，以色列發布戰爭狀態警報，截至今天仍有台灣旅行團受困當地，其中永信旅行社更被旅...

本周兩波降溫！周六北台再降低溫20度 中南部溫差7度

中央氣象署預報員葉致均今天指出，未來一周東北季風環境為主， 今明微弱東北季風增強影響，北台如台北、宜蘭約23-26度，但...

出遊台東飯店漲3倍一晚近萬元 網喊連假不該出門

國旅飯店住宿比出國貴成為許多小資族的痛，國慶連假台東滿滿人潮，有旅客抱怨，太麻里住一晚索價9100元，房內竟有霉垢及壁虎...

東北季風+對流雲系旺盛 12縣市大雨特報恐下到晚上

受東北季風影響及對流雲系發展旺盛，氣象署針對基隆、台北等12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

窮到只能出國玩？專家揭國旅高房價背後元凶

「國旅太貴了」，飯店住一晚動輒萬元起跳，被民眾戲稱「台灣人窮到只能出國」，觀光專家拆解背後原因指出，除了成本與供需之外，...

不斷更新／國5北向「紫爆」時速不到20公里 恐塞到晚上7時

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。