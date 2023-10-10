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腸病毒重症倖存「歡呼兒」 媽媽羨慕如今有疫苗

中央社／ 中央社
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供
幼兒接種腸病毒71型疫苗。圖／醫師施勝桓提供

腸病毒風暴25年3

腸病毒重症對幼兒家長來說，就像突如其來的惡夢，風暴過後，留下許多遺憾，有的孩子走了、有的孩子活下來，卻無法脫離長期呼吸照護，成了為每一次呼吸歡欣鼓舞的「歡呼兒」。

陳小姐開朗聲音背後藏著沒有人能體會的傷痛，她的小兒子今年23歲，就是腸病毒71型大流行那幾年，感染併發重症，努力活下來的「歡呼兒」。

2000年4月，春暖花開，襁褓裡4個月大的健康男嬰，是陳小姐一家的新成員，全家還沉浸在迎接新生命的喜悅之中，噩運卻悄悄登門。

「剛開始是哥哥去幼稚園，被老師發現有疑似症狀」，陳小姐回憶這段傷心故事的開端，她帶著大兒子去看醫師，很快就確診腸病毒，醫師告訴她，基本上家裡只要有孩子感染腸病毒，一定會傳染給所有孩子，要有心理準備。剛出生沒多久的小兒子起初沒什麼症狀，但陳小姐不敢大意。

沒過多久，陳小姐害怕的狀況發生，小兒子不斷嘔吐、無法進食，半夜緊急掛急診，一家人擔心寶寶症狀急速惡化，本來建議帶回家觀察的醫師同意收治住院，住院後仍不進食的寶寶，隔天中午終於喝了60c.c.牛奶，「我以為弟弟好了。」

喝完奶後，僅僅半小時，寶寶突然眼睛上吊、痙攣，甚至連續高燒41度，整整1週沒有退燒，肺部大量出血，病危通知一張又一張，陳小姐彷彿歷經永遠醒不來的惡夢，檢驗報告出爐後，才知道原來感染的就是腸病毒71型。「救回來了，但像植物人，全身、四肢僵硬。」

陳小姐的小兒子因為腸病毒併發腦脊髓膜炎，無法呼吸、吞嚥，成為同病相憐病童家長口中的「歡呼兒」，經過長期復健，直到長大成人，晚上仍需裝上呼吸器，才能入睡。

這是勇敢「歡呼兒」慢慢復健換來的，從幾小時、半天到只要是醒著的時候，訓練著靠自己努力呼吸。聽到旁人讚美「弟弟真的很努力」，陳小姐先是笑著，一句「對呀」是驕傲與心疼。

除了呼吸功能受影響，陳小姐一家需要悉心照顧小兒子，協助抽痰、洗澡，還要灌食，「當初沒有想到，吞嚥功能沒有回來」。

語氣總是淡然的陳小姐，難掩傷心，覆述幾次相同話語，才走出回憶，開心分享帶著小兒子去動物園、博物館的一日遊，她堅信與其讓孩子躺著，不如帶他走走看看。

因疫情而研發的疫苗終於上市，2家廠牌國產，提供給2個月至6歲以下的嬰幼兒自費接種，可降低重症發生率。陳小姐說，透過新聞知道台灣有了自己的腸病毒疫苗，過去沒有東西保護孩子們，「現在有疫苗真的很好，不用像我們一樣害怕。」

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