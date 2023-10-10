奪78童性命 台灣腸病毒71型臨床分級成世界指引

腸病毒風暴25年2

1998年腸病毒71型大流行，當時成大、林口長庚醫院都鎖定腸病毒71型是兇手，怎麼治療卻是問號，在醫學界的努力下，確立腸病毒重症監測及臨床分級，成為世界指引。

「大家都沒經驗，不要說年輕醫生，老醫生也是。」台大醫院小兒部副主任張鑾英回憶，包括她在內的眾多醫護人員，只能傾力與死神拔河，許多孩子被救回來，但腦幹和運動神經受損，需要氣切、用呼吸器、鼻胃管，還有類似小兒麻痺症候群的手腳無力。

她那時在林口長庚醫院工作，有個6、7個月大寶寶是媽媽流產多次才終於在家人的企盼中誕生，因感染腸病毒併發心肺衰竭、肺出血、肺水腫等重症，奶奶下跪哭求醫護救人，寶寶最後保住一命，卻有嚴重後遺症，從此與呼吸器相伴，即便家人全力照顧，只活到4歲多。

面對家長恐慌及社會不安，醫界交流腸病毒診斷治療經驗及實證研究，提供防疫主管機關參考，也確立幼兒感染腸病毒的7天內，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力，以及肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，是腸病毒重症前兆，應立刻轉送醫院，一刻都拖不得。

這場疫情奪走78個孩童的性命，從疫情中得到教訓，台灣在1999年6月將「傳染病防治條例」大幅增修提升位階為「傳染病防治法」，同時把腸病毒感染併發重症（EVSC）列為法定傳染病。

在藥物治療方面也有屢有進展，例如成大醫院研究發現，感染腸病毒71型重症易引發肺水腫，使用心衰竭藥物磷酸雙酯抑制劑（Milrinone），可以在危急時刻維繫小朋友心臟功能，有效降低重症小朋友死亡率。

成大醫院特聘專家、成大醫學院小兒科教授劉清泉告訴中央社記者，包括成大、長庚等幾個大醫院的「頭頭」開會討論，也訂定腸病毒腦幹腦炎臨床處置分級。如果是自主神經失調症，給予注射免疫球蛋白治療，肺水腫則以Milrinone注射治療。

成大醫院與國家衛生研究院、越南胡志明市第一兒童醫院跨國合作，以Milrinone對腸病毒71型進行臨床治療試驗，證實Milrinone治療的療效。

在中央研究院、國家衛生研究院及台灣醫界不斷努力之下，全世界腸病毒71型臨床研究論文2/3由台灣貢獻，甚至世界衛生組織（WHO）現行腸病毒71型治療指引就是依照台灣指引制定。

迄今疾管署仍不定期更新腸病毒71型重症臨床處置建議，從前驅病徵、疑似重症轉診時機、腸病毒侵犯中樞神經系統的症狀、腸病毒腦炎重症與併發肺水腫、心肺衰竭的病程變化監測，提供了鑑別診斷、臨床照護及藥物清單，確保醫療人員與時俱進，提高照護成效。

台灣每場疫病爆發都在試煉防疫體系，COVID-19疫情中作為定海神針的疾病管制署，其實是腸病毒71型大流行後，參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）組織架構，將預防醫學研究所、衛生署防疫處、檢疫總所的三頭馬車整併，於1999年成為台灣自己的CDC，即衛生署疾病管制局，再隨著衛生福利部組改升格為署。

「防疫合併是對的決定」，前疾病管制局長蘇益仁回憶，當年不只中央與醫界兩邊起爭執，官方甚至連預防醫學研究所、防疫處、檢疫總所也無共識，根本原因就是出在權責灰色地帶，指揮體系與專業見解分歧，導致了防疫混亂局面。