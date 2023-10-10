本周兩波降溫！周六北台再降低溫20度 中南部溫差7度

中央氣象署預報員葉致均今天指出，未來一周東北季風環境為主， 今明微弱東北季風增強影響，北台如台北、宜蘭約23-26度，但周六、下周日另一東北季風南下，台北、宜蘭再降1-2度，低溫約20-21度。至於中南部變化不大，但早晚溫差大，約有7度溫差。

葉致均指出，目前在廣東海面有昨晚形成熱帶性低氣壓，未來會逐漸消散；至於在關島東南方的布拉萬颱風昨天增強為中颱，未來朝日本南方海面前進，對台灣沒有影響。

未來一周東北季風環境為主，葉致均指出，迎風面北部、東北部局部雨；中南部多雲到晴，留意午後雷雨。北東舒適，中南溫差稍大，沿海外島留意強陣風。

今明受微弱東北季風增強影響，北宜約23-26度， 其他地方多雲到晴，中南部高溫30-32度，低溫23-25度。葉致均指出，明天之後水氣減少，桃園以北還是有一些，中南部午後雷陣雨。

葉致均指出，周六另一波東北季風南下，降雨不太明顯。台北、宜蘭再降1-2度，低溫約20-21度。其他地區變化不大 ，各地低溫約23-26度，中南部高溫約30-32度，但早晚溫差大，有7-8度溫差。