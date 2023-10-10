收假日東部北返車潮湧現 國5雪山隧道平均時速45公里

國慶連假最後一天，到東部遊玩的民眾北返，由於昨日已有大批遊客提前北上，今天國道5號、蘇花路廊車潮較昨日稍減，但局部路段已出現車多狀況，雪隧南口上午11時許回堵4公里，平均時速約45公里，中午過後壅塞狀況加劇，預估晚上8時過後紓解。

高公局表示，昨日國道5號南北交通總量是年平均的1.1倍，但北上車潮洶湧，雪隧南口最長回堵7公里，宜蘭到坪林車潮直到今天凌晨1時許才紓解；宜蘭縣警局指出，今天上午北返車潮已湧現，雪隧內平均時速約45公里。

高公局指出，上午11時許，頭城交流道到雪隧南口車多壅塞，頭城交流道台9入口排隊1公里、宜4入口排隊0.5公里，雪隧南口回堵4公里，蘇澳、羅東、宜蘭北上匝道尚未出現排隊車潮，預估中午過後全線車流增加，晚上8時後紓解。

公路局東分局表示，昨（9）日蘇花路廊南下全日交通量6575輛次、北上1萬3835輛次，與預期大致相符；今天上午截至10時，北上車輛共2886輛次，每小時車流量維持再400到500輛，全線大致順暢，部分路段有車多狀況，預估中午過後北返車潮漸增，全日流量1萬1500輛次。

高公局今天下午1時到6時於國道5號蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北上匝道口實施高乘載管制；公路局下午2時到6時禁止21公噸以上大貨車雙向行駛蘇花路廊，並開放大客車行駛蘇花改路肩。