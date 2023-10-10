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雨+冷就「風濕」 醫：並非關節受過傷才會痛、這病也會

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
遇到下雨或天氣變冷，不少民眾關節容易出現俗稱「風濕」的疼痛現象。本報資料照片
遇到下雨或天氣變冷，不少民眾關節容易出現俗稱「風濕」的疼痛現象。本報資料照片

遇濕冷天氣，不少人受過傷的關節又開始感到疼痛。書田診所家醫科主任醫師康宏銘表示，此狀況屬關節退化遇冷導致末梢循環不良現象，造成緊繃僵硬甚至疼痛，不過有些有免疫疾病的患者，在天冷的天氣也能會出現關節疼痛或腫脹感，如果透過熱敷或是伸展運動並未改善，建議連假後盡速就醫。

隨季節步入秋天，「寒露」已過，氣溫也跟著明顯下降。康宏銘表示，在診間有時會有部分患者主訴遇到下雨、天氣變冷，患處可能會隨氣溫降低而感到不適，或直接說自己「風濕」了。康宏銘說，一般俗稱的風濕，其實以關節退化的問題為主，亦可能伴有周邊肌肉受傷後形成疤痕組織，阻擋部分血流所造成的不適現象。

常見患者描述，天冷關節處肌肉緊繃或有關節痠痛等情形。康宏銘指出，退化的關節或周邊受傷的組織循環自然較差，遇下雨或換季，氣溫降低就會導致原本血流已經不佳的血管再收縮。建議若有類似現象，無論是晨間還是其他時間，都可透過運動伸展或在晚上及假日時泡熱湯，促進血液循環，減緩疼痛。

康宏銘也表示若天氣變化關節有問題，也不能完全排除典型的免疫系統疾病，如類風濕性關節炎紅斑性狼瘡等。罹患相關疾病的患者，遇天氣變化時關節發炎的情形較為嚴重。

若民眾出現晨間關節僵硬超過1小時、手部等關節對稱腫脹發炎、3個以上關節持續發炎、關節活動度變差等症狀，應至免疫風濕過敏科或家醫科就醫。可藉由抽血檢查，了解患者是否類風濕因子（RF）有異常，或有貧血、尿蛋白及血小板低下等問題，評估是否罹患類風濕性關節炎等疾病，並進行轉介或治療。

不過，康宏銘也說，多數求診患者仍以關節退化與周邊肌肉損傷居多，呼籲民眾若有關節不適問題，平時可多做伸展等活動，避免因氣溫下降而出現關節處疼痛的狀況。

患者 類風濕性關節炎 紅斑性狼瘡 醫師 換季

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