裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

近日雙北都有話題新商場，當中，新店終於迎來超過3萬坪的大型商場「裕隆城」，終結新店「百貨沙漠」的歷史。正逢國慶連假期間，當地新店人表示「裕隆城人多到可怕」，自開幕以來，基本上每到假日11點開門後，到中午商場的App即已顯示停車場車位已滿。

3.3萬坪的裕隆城當中包含營業面積達1.9萬坪的誠品最大店誠品生活新店、裕隆自營商場以及威秀影城、威秀商場。誠品指出，連假每日來客達5、6萬人，基本上從開店到閉店人潮沒斷過，當中以書店、餐飲、大型主題店表現最佳，人流、業績都有好表現。

誠品生活新店試營運時曾預估來客目標，包括平均每日來客3、4萬人，每月來客上百萬人次、每年有上千萬人流。誠品指出，目前來客量都在預期中，且誠品不只希望抓到新店在地客，更希望把範圍觸及到台灣其他地區，以及外國觀光客。以連假期間來看，除了在地客，也湧進許多來自基隆、桃園等北台灣民眾，也看到不少東南亞地區的外籍人士。

裕隆城在9月28日正式開幕，採訪新店在地居民，在地人說：「裕隆城真的蓋超久，但沒想到蓋出超乎預期的大商場，大到逛到二樓就會累的那種，就連威秀樓層的ABC MART也大到不像話，整體空間與周圍綠化環境都讓人覺得環境很舒服。」

雖然不少前往一探究竟的民眾嫌誠品書店沒有想像中大，是可惜之處，但也有在地民眾表達，「誠品商場帶來不同於一般百貨的氛圍」、「雖然沒有精品，但誰會天天買精品？」、「光是UNIQLO、MUJI、NET、ABC MART這些品牌，基本上也滿足大部分人衣的需求」、「以前新店家樂福人最多，裕隆城開了，兩邊人都還是很多，京站小碧潭對我們來說就是IKEA」、「要跟朋友聚餐、看電影以前會跑信義區，現在待在這裡就可以解決了」。