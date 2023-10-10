快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

收假日不只國道塞 今省道11路段也將湧車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天為國慶連假收假日，公路局預估觀光景區周邊也將出現人潮車潮。本報資料照片
今天為國慶連假收假日，公路局預估觀光景區周邊也將出現人潮車潮。本報資料照片

今天是國慶連續假期收假日，交通部公路局表示，昨天部分省道路段已出現壅塞情形，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點周邊等11路段。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線外木山路段至大武崙路段及淡水竹圍路段至紅樹林路段、台9線礁溪路段、台61線竹北至竹港大橋路段及中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台86線仁德及關廟路段等。

公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如中部台74線台中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段；主要省道幹道，如台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段；觀光景點易壅塞路段，如北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段及台3線大溪路段；南部台3線古坑至梅山路段。

公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛3559班次，疏運6萬6180人，疏運人數較去年同期減少21.6%；東部國道客運路線共計行駛934班次，疏運1萬8234人，疏運人數較去年同期減少15.5%。

公路局指出，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

國道客運 車潮 連續假期 國慶 觀光景點

延伸閱讀

分散收假日高鐵人潮 台鐵中部北上增12列加班車因應

收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

不斷更新／今國慶連假收假日 國5上午9時起恐塞

雙十連假疏運超乎預期 台鐵明收假日運量上看71萬人

相關新聞

今明北台濕涼 吳德榮：中颱布拉萬增強挑戰強颱門檻

秋涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明為東北風型態，迎風面水氣多、北台...

今晚終於不用再點蠟燭 蘭嶼全島深夜11點達成復電目標

小犬颱風帶來的17級強風造成蘭嶼全島2423戶停電，搶修至今天上午仍有419戶尚未復電，主要集中在東清及朗島部落。台電台...

東北季風影響 4縣市大雨特報

受東北季風影響，中央氣象署針對基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報。

不斷更新／國5北返車流量漸增 恐塞到晚上7時

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高速公路局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，...

病患欠錢...醫院大多只能「斯文」討債 但這家做法不同

欠錢不還，總有專人催收，醫院也不例外，但大都為「斯文」討債，很難讓油條奧客掏錢還債。不過，北部一家醫學中心催帳小組成效驚...

收假日國5北向率先湧車潮 下午起台中段恐連塞8小時

今天為國慶日連續假期收假日，高速公路局表示，今天0至5點國道平均交通量為6.6百萬車公里，為年平均平日1.8倍，預估今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。