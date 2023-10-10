收假日不只國道塞 今省道11路段也將湧車潮

今天是國慶日連續假期收假日，交通部公路局表示，昨天部分省道路段已出現壅塞情形，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道、觀光景點周邊等11路段。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線外木山路段至大武崙路段及淡水竹圍路段至紅樹林路段、台9線礁溪路段、台61線竹北至竹港大橋路段及中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台86線仁德及關廟路段等。

公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如中部台74線台中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段；主要省道幹道，如台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段；觀光景點易壅塞路段，如北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里至大武崙及福隆路段及台3線大溪路段；南部台3線古坑至梅山路段。

公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛3559班次，疏運6萬6180人，疏運人數較去年同期減少21.6%；東部國道客運路線共計行駛934班次，疏運1萬8234人，疏運人數較去年同期減少15.5%。

公路局指出，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。