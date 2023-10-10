1012世界視覺日／藥物不當使用 可能導致眼疾

眼睛是靈魂之窗，是人類感知周圍，極為重要的感官之一，10月12日是「世界視覺日」，今年主題「Love Your Eyes At Work」，聚焦於職場工作環境，提醒上班族多重視自身的眼睛健康。

現代人長時間使用3C電子產品的生活習慣，容易造成眼睛疲勞，加重眼睛的負面影響，民眾可透過「用眼30分鐘，休息10分鐘」方式，減少使用電子設備的時間，讓眼睛能夠適當休息，搭配規律運動、均衡飲食、戒除菸酒等，都可保護眼睛視力。

如有眼睛不適，可經由眼科檢查找出問題，在臨床上遇到眼睛不舒服、視力模糊的民眾，除了可能是生活習慣所引起的眼睛問題外，藥物的不當使用也可能是導致眼睛疾患的因素，民眾求診時如有開始使用新藥物或改變用藥時，應告知醫療人員，才能協助找出真正病原因，進一步評估是否需要調整相關藥物的使用方式。

此外，醫師針對各類眼睛疾病也可能處方眼用藥水，如散瞳劑、縮瞳劑、抗生素、類固醇、抗組織胺藥物等，治療應遵照醫師、藥師指示用藥與保存藥物。開封後的眼藥水，如於一個月內尚未用完建議丟棄；如為未加防腐成分的一次性包裝眼藥水，則建議每次開封後盡速用完並丟棄，以避免孳生病菌。

可能影響眼睛功能的藥物與症狀：

1.Ethambutol：常用於結核病治療，可能造成視力模糊、中央盲點、辨色力異常、球後視神經炎等。

2.Amiodarone：常用於心律不整治療，可能造成畏光、視力模糊、角膜病變等。

3.Quinine：常用於乾燥症、類風濕性關節炎、瘧疾治療，可能造成視網膜病變等。

4.抗憂鬱劑、抗焦慮劑：可能造成視力模糊、複視、眼睛乾澀、白內障等。

5.抗組織胺藥物：常用於鼻炎、過敏治療，可能造成眼睛乾澀等。

6.雙磷酸鹽類藥物：常用於骨質疏鬆治療，可能造成葡萄膜炎、鞏膜炎等。

7.類固醇：常用於各類發炎、過敏治療，可能造成眼壓升高、白內障等。