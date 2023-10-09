安妮亞回來了！《間諜家家酒》第二季開播 人氣角色 TOP 10 哇哭哇哭

《間諜家家酒》第二季來了！

日本人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》於去年動畫開播後造成話題，由間諜「黃昏」、殺手約兒以及擁有讀心能力女孩的安妮亞3人所組的的奇特家庭，新穎的設定再加上詼諧的劇情，讓這部動畫成為許多人每週必追的輕鬆小品，尤其主角安妮亞可愛的模樣，更是讓人心花怒放。



《間諜家家酒》在去年帶起一股「安妮亞風潮」，不管是流行語「安妮亞喜歡這個」，還是她經典的嘲諷笑臉，都成為熱門的網路梗。動畫第二季於今（7）日開播，除了安妮亞外，帥氣的黃昏、反差萌的約兒以及可愛的彭德都擁有大批粉絲。究竟哪一個角色有最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出《間諜家家酒》中網路聲量最高的人氣角色TOP 10！快來看看你的愛在第幾名吧！

image source: FB／Muse木棉花

NO. 10 席爾薇雅．薛伍德（鋼鐵淑女）

在西國情報局對東課「WISE」擔任管理官的席爾薇雅，組織內的代號是「鋼鐵淑女」（Fullmetal Laty），親手將黃昏訓練成一流間諜的她同時也是黃昏的直屬上司，負責分派任務給他執行。總是穿著一身黑色洋裝、載著黑色大圓帽及銀框眼鏡的席爾薇雅行事果決明快，幹練的性格加及她身上的神秘感散發出獨特的魅力。



雖然外在形象是一名強悍的女性，但席爾薇雅其實也有著柔軟的一面，故事中她提及自己曾有丈夫與一個和安妮亞差不多大的女兒，疑似因戰爭而喪生，談及他們時席爾薇雅語氣中總是帶著溫柔。也是因為不希望戰爭再給人們帶來傷害，她才決定從事情報工作，「超喜歡鋼鐵淑女」、「管理官好香」。

NO. 9 亨利．韓德森

看過《間諜家家酒》的人一定都對這位整天把「優雅」（エレガント，Elegant）掛在嘴邊的伊甸學園舍監印象深刻。66歲、留著長鬍子、戴著單邊眼鏡，總是穿著一身西裝並拿著手杖的韓德森帶著高雅的紳士氣質，特別重視「優雅」的他，也會將其做為對學生的評分標準，開口閉口都是「這太優雅了」、「這一點都不優雅」。



比起學生的成績，韓德森其實更在乎他們的品性，也經常給予學生們建議和引導。在安妮入學面試時，韓德森也是考官之一，面對另一位考官梅鐸對佛傑的佛傑一家的刁難，忍無可忍的他一拳將梅鐸撂倒，事後雖然受到降職處分，不過貫徹自己「優雅」理念的態度得到許多讚賞，「太優雅了！」

NO. 8 貝琪．布萊克貝爾

布萊克貝爾集團的千金貝琪是安妮亞在伊甸學園最好的朋友。開學第一天貝琪主動和安妮亞搭話後兩人就因此結識，漸漸成為形影不離的好姐妹。個性看似嬌蠻的貝琪原先認為同齡人都非常幼稚，總是難以和別人融洽相處，認識安妮亞後才找到上學的樂趣，也將她視為摯友，總是處處為她出頭。

早熟的貝琪非常喜歡愛情劇和各種戀愛話題，誤以為安妮亞喜歡達米安的她經常默默支持、觀察兩人的進展。自從某次看到安妮亞的全家福後，貝琪更是開始迷戀帥氣的洛伊德（黃昏），總是想方設法接近他。不過這些絲毫不影響貝琪和安妮亞的友誼，兩人可愛的互動總是讓網友覺得非常窩心，「貝琪是個超棒超可愛的小朋友」。

NO. 7 費歐娜．佛洛斯特（夜帷）

代號「夜帷」（Nightfall）的費歐娜和黃昏同為WISE底下的間諜，能力優秀的她的經常和黃昏一起執行各種高難度任務，目前也以洛伊德（黃昏）醫院同事的表面身分隨時給予支援。雖然總是面無表情，但非常仰慕黃昏的夜帷其實每次面對黃昏時內心都非常激動，充滿各式各樣的小劇場，和外表對比之下的反差非常有趣。



在行動代號〈梟〉開始執行時，夜帷因為有其他任務在身而失去假扮洛伊德（黃昏）妻子的機會，因此非常嫉妒約兒，一心想證明自己的能力更優秀。不過在某次和約兒以網球比試後對於她強大的力量甘拜下風，因此決定展開自我修練。冷豔的外貌的再加上心中對黃昏狂熱的戀慕，讓夜帷吸引到不少粉絲，「夜帷根本婆爆」、「夜惟真的天下第一」。

NO. 6 達米安．戴斯蒙德

身為戴斯蒙德家二兒子的達米安被安妮亞稱為「次子」，顯赫的家世讓他的個性中也帶了點自負，一開學就因為挑釁安妮亞而被打了一拳，之後便經常和安妮亞在學校裡發生爭執。雖然裝出十分討厭安妮亞的樣子，不過其實達米安早在一開始就因為安妮亞哭泣的樣子而心生愛憐，也在日後的相處上漸漸越來越喜歡她。



雖然總是嘴硬說著自己不會喜歡上安妮亞這種「庶民女」，不過達米安對安妮亞根本可以說是一見鍾情，心情也常常因為安妮亞的一個小表情而產生變化，傲嬌的性格讓他吸引到許多粉絲，更被網友們戲稱為「暈船仔」，此外，渴望得到父親關注而不斷努力的樣子也讓不少人感到心疼，「暈爛的次子」、「有夠暈超可愛」、「（安妮亞）那一拳原來是心臟直擊」。

NO. 5 尤利．布萊爾

表面上是外交官、實際上為國家保安局祕密警察的尤利是約兒的弟弟，由於兩人從小父母雙亡，被約兒一手帶大的尤利對姐姐有著強烈的依戀，是一名超級「姐控」。尤利凡事皆以姐姐約兒為中心，進入保安局工作也是因為這個保護國家的職務對他而言形同於保護著姐姐。不過為了不讓約兒擔心，他並未對其透露自己的真實職務，「現實中有這種弟弟好可怕」。



出於對約兒的喜愛，尤利因為約兒和洛伊德（黃昏）結婚一事備受打擊，也因此對洛伊德抱持著敵意。身為秘密警察的尤利，其中一項任務其實就是追捕間諜黃昏，不過他目前仍未發現洛伊德其實就是黃昏，兩人每次的正面交鋒總是讓會讀心的安妮亞看得非常興奮，忍不住覺得「挖庫挖庫」（わくわく）。

NO. 4 彭德．佛傑

彭德是一隻可愛的白色大狗狗，為人氣TOP 10中唯一的非人類角色。看似普通狗狗的彭德其實是在東國某個組織的動物實驗計畫〈APPLE〉下誕生。身為實驗體的牠因此獲得預知能力，曾經預見自己被佛傑一家收養的未來，後來也因為在「狗體炸彈」事件中協助安妮亞和洛伊德（黃昏），而真的成為佛傑家的一員。



過去身為實驗體的彭德經常受到不人道的對待，被佛傑一家收養後感受到滿滿的愛，也特別喜歡當初堅持想收養自己的安妮亞。「彭德」這個名字便是來自於安妮亞喜歡的間諜卡通中的主角「彭德曼」（ボンドマン，Bondman），脖子上的領結也是由安妮亞親自挑選，一狗一人純真的情誼和可愛的互動常萌翻許多人，「彭德超可愛」、「彭德能遇到安妮亞真是太好了」、「好想要一隻彭德」。

NO. 3 黃昏（洛伊德．佛傑）

佛傑家的一家之主洛伊德真實身分為在東國從事諜報活動的西國第一間諜「黃昏」（Twilight），因為行動代號〈梟〉的任務而需要透過偽裝想辦法接近東國政治家的戴斯蒙德，所以才和約兒、安妮亞組成了奇特的家庭。身為第一間諜的黃昏幾乎無所不能，不只精於戰鬥和洞悉人心，烹飪、手工藝等日常技能也樣樣精通。



平常的身分是洛伊德，在組織內的代號是黃昏，不過他其實沒有自己真正的名字，自小成為戰爭孤兒的他決心捨棄自己的本名成為間諜，為了一個沒有爭戰的理想世界而努力。神秘而苦澀的過往、身為間諜的無奈、為了理想的堅持、不經意間流露出的溫柔等特質，讓黃昏這個角色有著獨特的吸引力，「超愛契約夫妻設定」、「金髮帥到炸裂」、「黃昏浪漫100分」。

NO. 2 約兒．佛傑

表面上為一名普通公務員的約兒，真實的身分是技術高超的殺手，代號「睡美人」（Thorn Princess）的她總是接受神秘組織「花園」的指令執行任務殺人。出於時局影響，單身的人往往更容易遭到懷疑和盤查，為了不讓殺手身分曝光，約兒與剛好需要一名假妻子的洛伊德（黃昏）協議組成偽裝家庭。雖然執行殺手任務時非常凶殘、眼神冰冷，不過平時的約兒性格溫和，也有些呆萌，極大的反差讓不少人覺得非常可愛。



雖然然只是「假結婚」，不過約兒非常認真地想扮演好妻子和母親的角色，努力的樣子也擄獲不少粉絲。雖然廚藝非常可怕，也經常因為天生的怪力搞砸許多事情，但對安妮亞真切的愛和保護也讓安妮亞對其產生依賴，並且在意識到夜帷前來示威時明確表示自己比較喜歡約兒這個媽媽，「唯一支持約兒」、「約兒讚讚超可愛」。

NO. 1 安妮亞．佛傑

在動畫播出後造成「安妮亞旋風」的安妮亞，無庸置疑地拿下了網路討論度排行的第1名。外表可愛、個性純真率直的安妮亞，不管是外型還是言行舉止都深深吸引著觀眾，再加上動畫中超萌的配音，以及各種誇張的表情顏藝，讓安妮亞迅速在社群上竄紅，擁有一大票粉絲，也創造出各種迷因梗和流行語。



過去身為某組織代號「007」實驗體的安妮亞擁有讀心的能力，身為實驗體讓她有過高壓且不愉快的一段童年生活，也讓人感到心疼。因緣際會被洛伊德（黃昏）收養成為佛傑家的一員後，安妮亞才逐漸體會到「正常」孩子的生活，並且能夠因上學、吃飯、逛街、散步等小小的日常而感到快樂，真性情的模樣讓許多網友表示看了會融化，「騙人生女兒」、「光表情就很討喜」、「宣布安妮亞是我女兒」、「超級可愛，難怪次子會暈爛」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月06日至2023年10月05日，共1年。

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本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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