東北季風發威 賈新興：未來10天迎風面降雨 北部氣溫溜滑梯

中央氣象署發布大雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天東北季風明顯，迎風面降雨明顯，北部、東北部降溫有感，西半部天氣相對穩定。

他說，明天至周日東北季風影響，明天至周三基隆、北海岸至東北角及宜花有局部雨，午後嘉義以南及山區有局部短暫陣雨， 宜蘭及宜花交界留意較大雨勢。

賈新興表示，周四午後台中以南山區有局部短暫雨，周五東北角及宜蘭有局部短暫雨， 午後北部及南投以南山區有局部短暫陣雨。

賈新興說，周六清晨花東沿海有零星短暫雨，午後山區及高屏有局部短暫陣雨，周日清晨台東及恆春半島一帶有局部短暫雨，午後北部、宜花東及嘉義以南有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一東北角、宜花東及恆春半島有局部雨，午後高屏有零星短暫陣雨，下周二至下周三午後山區有零星短暫雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。