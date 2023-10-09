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豪雨特報北台灣濕涼 吳德榮：布拉萬今晚轉中颱 挑戰強颱門檻

鋒面通過東北季風增強 宜蘭豪雨、北北基大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨。本報資料照片
中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及台北市、新北市山區有局部大雨發生的機率。

豪雨：宜蘭縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長，雨勢上要留意基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，今天各地夜晚清晨低溫約24到26度，白天高溫，桃園以北及東北部溫度稍降，約26到28度，其他地區29至32度左右的高溫，感受上為舒適至悶熱。

東北風影響，台南以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；高雄以南及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

明天國慶日，鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周三至周日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周三東北季風影響，北部及東北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨。

今明兩天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」粉專
今明兩天鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」粉專

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