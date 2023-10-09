聽新聞
test
0:00 / 0:00

北榮全基因檢查 測罹癌風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

一名五十多歲女性全基因檢測報告顯示，有較高罹患帕金森氏症風險，經醫師詢問，原來她已在其他醫院確診為初期帕金森氏症。一名七十多歲男性，全基因檢查發現帶有增加大腸癌風險的基因，但並未罹癌，原來他廿多年前切除息肉後忌口紅肉，保持腸道健康。

台北榮總婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，該院每周一次基因檢測門診，每次約十多人諮詢、檢測，藉此預防疾病發生，其中不少為具有疾病家族史者。

他舉例，五十多歲媽媽有乳癌病史，檢驗發現她帶有ＢＲＣＡ１基因，擔心子女們安危，陪同做全基因檢測，發現廿多歲兒子帶有此基因，屬於胰臟癌、攝護腺癌等高風險族群，日後必須定期檢查，降低罹癌風險。

帕金森氏症也與基因遺傳有關，該名女性接受全基因綜合檢測，發現屬於患病高風險，為避免病情惡化，建議定期回診追蹤，張家銘提醒，避免頭部外傷，保持心情輕鬆，切忌沮喪憂鬱；另有研究顯示，帕金森氏症與腸道細菌有關，建議維持腸道健康，多攝取益生菌、優酪乳，降低便秘。

門診一名七十多歲男性，一年多來腎功能不明原因急遽惡化，全基因檢查顯示，帶有蠶豆症體質，患有地中海型貧血，引發尿酸偏高、關節疼痛，為舒緩不適，常大量使用痠痛貼布，一用就是五、六張；不料，痠痛貼布含有水楊酸成分，與蠶豆症產生互相作用，導致腎功能惡化。停用痠痛貼布後，腎功能漸漸好轉。

帕金森氏症 腎功能

延伸閱讀

疾病預防、癌症治療新利器 基因檢測成醫療關鍵角色

失智症、大腸癌風險驗血就能知 精準預防醫學正當道

2023全球前2%科學家公布 台灣最強醫師名單一次看

「沒有人應該是孤島」 第十屆關懷憂鬱症音樂會呼籲終結孤獨

相關新聞

交通部路口改善計畫 87處事故反增

為擺脫行人地獄惡名，行政院提出四年四百億元「永續提升人行安全計畫」，將盤點一千處易肇事路口列行人交通安全設施優先改善項目...

即期進口蛋徵加工 藍白齊批

農業部專案進口雞蛋有二一○萬顆即將到期，中央畜產會近日公告徵求委託代工，希望延長雞蛋有效期間。國民黨立委王鴻薇質疑，雞蛋...

蛋價下不來 是否再漲周六決定

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，使國產雞蛋買氣大漲，蛋價維持產地價每台斤四十五點五元、批發價每台斤...

助長少子化？教部育兒影片下架

教育部上月推出「○到六歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有兩名子女的男性，拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果...

次世代基因檢測 助癌友精準用藥

精準醫學、預防醫療已成趨勢，透過基因檢測找出可能發生的潛在疾病，或了解現有癌症治療藥物的對應基因，有效抗癌。近、一兩年各...

周一國道重點壅塞路段出爐 一圖看懂疏導措施

明天是雙十連假第3天，交通部高速公路局預估，國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。