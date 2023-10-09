北榮全基因檢查 測罹癌風險

一名五十多歲女性全基因檢測報告顯示，有較高罹患帕金森氏症風險，經醫師詢問，原來她已在其他醫院確診為初期帕金森氏症。一名七十多歲男性，全基因檢查發現帶有增加大腸癌風險的基因，但並未罹癌，原來他廿多年前切除息肉後忌口紅肉，保持腸道健康。

台北榮總婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，該院每周一次基因檢測門診，每次約十多人諮詢、檢測，藉此預防疾病發生，其中不少為具有疾病家族史者。

他舉例，五十多歲媽媽有乳癌病史，檢驗發現她帶有ＢＲＣＡ１基因，擔心子女們安危，陪同做全基因檢測，發現廿多歲兒子帶有此基因，屬於胰臟癌、攝護腺癌等高風險族群，日後必須定期檢查，降低罹癌風險。

帕金森氏症也與基因遺傳有關，該名女性接受全基因綜合檢測，發現屬於患病高風險，為避免病情惡化，建議定期回診追蹤，張家銘提醒，避免頭部外傷，保持心情輕鬆，切忌沮喪憂鬱；另有研究顯示，帕金森氏症與腸道細菌有關，建議維持腸道健康，多攝取益生菌、優酪乳，降低便秘。

門診一名七十多歲男性，一年多來腎功能不明原因急遽惡化，全基因檢查顯示，帶有蠶豆症體質，患有地中海型貧血，引發尿酸偏高、關節疼痛，為舒緩不適，常大量使用痠痛貼布，一用就是五、六張；不料，痠痛貼布含有水楊酸成分，與蠶豆症產生互相作用，導致腎功能惡化。停用痠痛貼布後，腎功能漸漸好轉。