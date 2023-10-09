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回響／公路局：補貼客運 協助攬才

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北報導

本報昨陽光行動專題報導指出，台灣公共運輸十年來建設耗資上兆元，但使用率不增反減，更比十年前低。交通部公路局昨回應，針對解決客運駕駛員不足問題，將透過調整含國道客運在內的運價、側重駕駛人薪資調高，同時持續補貼業者，穩定留住駕駛人，提供足敷需求班次供給水準。

聯合報昨在「公共運輸使用低」陽光行動專題報導指出，中央和地方過去十年投入快上兆經費做公共運輸。但據統計，去年全國運具次數公共運輸市占率僅百分之十四點三，不僅比十年前低，還創新低。

公路局表示，受大環境及疫情影響，共三條國道客運路線於今年陸續停駛，分別為三重竹客聯營的九○○二、指南中壢聯營九○八九，及中興大業巴士二○二五等國道客運路線。經評估應是受台鐵票價低久未調整、道路壅塞客運車輛運轉調度受阻、客運駕駛人力不足、疫情等影響。

至於應如何解決駕駛員不足，公路局表示已提供相關補貼機制，改善駕駛員薪資待遇及工作條件，包括交通部五月十七日調升一般公路客運運價，並要求業者用於提升駕駛調薪；國道客運運價調整部分全聯會亦表達十月底前會向公路局申請。

公路局則已訂有「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」，補助駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金等，以協助客運業者攬才、育才及留才，補助期間已延至明年二月廿九日。

國道客運 公共運輸 疫情

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