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健康你我他／醫師溫柔傾聽 陪我安心變老

聯合報／ 文／小可（北市文山）
當我不舒服時，可以及時至北市聯醫政大門診部看診，不必預約等待。圖／小可提供
當我不舒服時，可以及時至北市聯醫政大門診部看診，不必預約等待。圖／小可提供

在十月小陽春和煦的天氣中，我想對守護我健康的台北市立聯合醫院政大門診部吳欣潔醫師説：「醫師：謝謝您。有您真好。」

邁入高齡獨居的我，總有一些頭疼腦熱、三高、胸悶、心悸、胃脹、嘔吐、腹瀉、關節疼痛、皮膚紅疹等大小毛病，我沒有年輕時凌晨為父母到大醫院排隊掛名醫診號的衝勁，目前則是看基層診所家醫科醫師的門診。

當我不舒服時，可以及時至北市聯醫政大門診部看診，不必預約等待。吳欣潔醫師溫柔有耐心，讓我很自在的敘述身體的不適。有時是我想多了，經過醫師傾聽及寬慰的表情，不必開藥，「病情」已緩解一大半；當我對藥物、疫苗，或健康有疑慮時，醫師會為我解惑。

有時她會言簡意賅地衛教：「消化功能弱時，要少吃甜食、咖啡、茶、辣椒等刺激品。」教導我培養正確的飲食、運動習慣，以維護健康；定期為我安排健康檢查，並根據健檢報告提醒我應注意事項；有必要以藥物治療時，為我開立藥物；當醫師判斷我需到大醫院請專科醫師治療時，協助我轉診。

就醫的可及性，同性別醫病間的自在溝通、家醫科全人關懷照顧，完善的轉診制度，適時地衛教提醒、定期健康檢查等，謝謝吳欣潔醫師全方位的照顧，陪伴我安心地慢慢變老。

醫師 健康檢查

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