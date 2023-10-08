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流感疫情仍有上升趨勢 疫苗接種已逾110萬劑

中央社／ 台北8日電

今年公費流感疫苗10月2日開打，疾管署今天表示，截至昨天已接種110萬劑，比去年同期多逾10萬劑；上週疫情仍有微幅上升趨勢，疫苗接種2週後才有保護力，提醒民眾盡快接種。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴中央社記者，流感疫苗昨天單日接種數為10萬7820劑，截至昨天，共計接種110萬4214劑。去年同期累計接種數為99萬6531劑，今年累計較去年增加10萬7683劑。

對於疫情變化，曾淑慧說，過往流感疫情多是從11月才開始上升較快，因此10月開始打公費疫苗；觀察類流感急門診人次，上週比前1週仍有微幅上升趨勢，雖然預估公費疫苗開打後疫情會稍微趨緩，但疫苗接種要2週以後才會有保護力，呼籲符合資格者盡快接種疫苗。

疾管署3日表示，類流感病例已經連續6週上升，而且近3週上呼吸道感染群聚通報件數仍高。

公費流感疫苗第1階段2日開打，疾管署今年向4家得標廠商採購公費流感疫苗共698萬6900劑，其中國光349萬3450劑、占50%，賽諾菲192萬1400劑、占27.5%，台灣東洋86萬4630劑、占12.4%，高端70萬7420劑、占10.1%。

高端公司今年首度加入公費流感疫苗行列，部分家長因對廠牌有疑慮，希望校園接種能選擇廠牌，包括台北、基隆、新北、新竹、苗栗等縣市允諾揭示廠牌供民眾選擇，其中台北市長蔣萬安更指示增購非高端廠牌。衛福部長薛瑞元昨天表示，尊重部分縣市宣布高端不會進校園，但若扣住疫苗沒有分配下去「這樣不好」。

流感疫苗 疫情 高端

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