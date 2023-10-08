九份咖啡1杯200元很貴？業界：若能坐看無敵海景划得來

新北市九份商圈咖啡1杯賣200元成為話題，有市議員質疑是否在坑殺觀光客。在地商家說，九份開了好幾家特色咖啡店，讓遊客能坐下來喝咖啡聊天，還有市區咖啡廳沒有的無敵海景，有些店還沒禁外食，1杯賣200元不算貴，有人用士林夜市「天價水果」類比更沒道理。

新北市議員張維倩日前質詢時說，九份以往是日韓觀光客必去景點，如今卻在網路被點名很貴、是國際詐騙，認為去九份玩會被當盤子，要求相關局處查明，避免一顆老鼠屎，壞了一鍋粥。

新北市經濟發展局長何怡明表示，也和九份在地商圈自治協會溝通，請對方在國慶連假持續關注是否有哄抬價格情形，如果無法自治管理，經發處再會同消保官稽查，目前觀察尚無問題。九份地區如粿、芋圓等在地小吃，商家定價自有考量，市府比較難以介入，但如果像是咖啡、茶飲等就比較能做比較，會持續關注。

九份老街商圈聯誼會常務理事許立育說，九份現在有幾家特色咖啡廳，價位多在100、200多元，也有瞄準特定客層，1杯賣500多元的咖啡。

許立育表示，九份目前外帶咖啡1杯80元到100元，也有60元的，但沒有人賣200元。現在大家討論的方向，好像被誤導成在九份「路邊買的咖啡 」1杯200元，其實那是咖啡廳的價位，擔心以訛傳訛可能損及九份商圈的品牌形象。

許立育認為，九份的咖啡廳各有特色，有些是裝潢、布置取勝，有些主打可欣賞無敵海景，消費也沒有限定時間，跟市區咖啡廳比起來，1杯咖啡賣200元並不算貴。

至於有人拿士林夜市水果攤對比九份咖啡廳，許立育覺得完全是不同的商業型態。進到九份咖啡廳消費，都有明確的價碼，也可以自己選位置，可以坐很久，喝1杯200元其實很划得來。