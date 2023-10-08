黑潮基金會公布20多年鯨豚資料庫 出現紀錄超過萬件

黑潮海洋文教基金會將20多年在東部發現的破萬筆鯨豚資料庫，上傳至全球生物多樣性資訊機構免費閱覽，在10675出現紀錄裡，不但有鯨豚種類，還有發現地點與時間，讓民眾在家打開電腦就能查閱，讓國際上更多不同領域的人共同使用，從不同研究面向激盪出火花。

黑潮基金會表示，開放的是全台灣目前最大的鯨豚目擊資料庫，包含一年四季的鯨豚目擊紀錄、花蓮海域鯨豚的時空分布研究，不僅資料量大、涵蓋的時間很長，不僅發現罕見的角島鯨與大翅鯨，飛旋海豚的資料筆數更是位居世界冠軍，現在有數篇以全球為尺度的生態研究引用黑潮的鯨豚資料。

黑潮鯨豚保育研究員胡潔曦說，海洋研究費用非常昂貴，出海一天包含船租、人事、行政成本等，一天的海上調查時常要花費好幾萬元，經費不足一直以來是海洋研究的困境。黑潮不藏私，希望能夠讓更多跨領域的使用者自由取用鯨豚目擊資料，資料開放不僅避免重複資料蒐集、拓展研究廣度、整合國際間的研究，也能加速科學研究進展，達成環境保育的目標。

黑潮指出，這次開放鯨豚公民科學資料，盼能拋磚引玉帶動台灣鯨豚研究成長及公民科學意識提升，更希望喚起大眾對於海洋保育的瞭解與重視。