國慶連假雨區曝慎防大雨 明起東北季風報到「北台灣降溫」

今天是24節氣寒露，國慶連假第二天，鋒面影響台灣，中央氣象署預報員陳伊秀說，今天至周二北部和東半部陰雨，基宜局部豪雨或大雨，周三雨勢減弱。溫度部分，東北季風影響期間，北台灣整天有涼意。未來一周東北風較強的時候，沿海空曠地區和離島有較強的風和浪。

陳伊秀表示，從琉球群島一直延伸到台灣北部海面，有一道鋒面影響台灣的天氣，所以今天在台灣北部地區和東部地區雲量偏多。另外，小犬颱風在香港南邊100公里處，未來會持續往海南島方向移動，對台灣天氣沒有影響。

洋面上還有位在關島東南東方的布拉萬颱風，未來會朝著日本南方的海面移動，她說，對台灣的天氣不會有影響。

未來降雨趨勢，陳伊秀說，今天到周二台灣附近的水氣比較偏多，主要是受到鋒面影響，北部和東半部降雨機率偏高；基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區可能有局部大雨發生的機率。中部、南部以多雲的天氣為主，但中午之後南部地區和中部山區可能有局部較大雨勢。這樣的降雨可能持續到明後兩天。

陳伊秀說，明天起鋒面通過之後，緊接著是東北季風影響。雖然水氣有稍稍減少一些，但由於東北季風增強，北台灣的降雨會持續，基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部大雨發生的機率，大台北的東側還有山區雨勢也會比較大。這樣的雨勢到周三之後降雨趨緩，屆時周三起受東北季風影響，迎風面會有局部降雨。

溫度部分，陳伊秀表示，北部今天由於鋒面帶來的水氣，高溫28度左右。不過從今晚開始到未來一周溫度變化幅度不大，尤其明天東北季風增強到周二，可能一整天北台灣可能23到26度，體感溫度會更低，整天有涼意、秋天的感覺。周三之後溫度稍微回升一些，但並不明顯。其他地區溫度變化不明顯，只有周一東北季風影響，東半部高溫降1、2度。