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屏東鐵道文化祭今登場 串連沿線鄉鎮市感受人文地景
屏東縣府今年首度舉辦「屏東鐵道文化祭」，今起在潮州鐵道園區熱鬧開幕，宣告活動起跑，縣長周春米說，屏東依山傍海，有最美的鐵道風景，首次融合鐵道和藝術體驗，舉辦鐵道文化祭，串聯屏東鐵道沿線鄉鎮市，認識屏東豐富人文地景。
屏東鐵道文化祭7、8日一連兩天推出主題表演與市集活動，今下午開始潮州鐵道園區便湧入人潮，專為活動行駛的「噹噹一族」彩繪列車班班客滿，不但吸引鐵道迷，也帶給搭車的大小朋友驚喜。
今天晚間開幕活動在屏東縣長周春米、交通部長王國材、台灣鐵路管理局長杜微及多位鄉鎮長等共同揭開火車禮物盒，「噹噹一族」氣球緩緩飄上天空中拉開序幕。
周春米說，屏東第一次融合鐵道和藝術體驗，舉辦鐵道文化祭，串聯鐵道沿線屏市、竹田、潮州、南州、枋寮及枋山6個鄉鎮市，10月7日到11月26日，超過60場鐵道文化活動，為鐵道觀光增添不一樣的風采，邀請鐵道迷及全國遊客造訪屏東。
交通部長王國材說，潮州鐵道園區廣闊，非常適合親子遊憩，將請台鐵局將最好的車廂、設施移至園區，結合鐵道維修、故事與文化，成為屏東最重要的觀光景點。
今晚登場經典老歌之夜，屏聯管演奏大家耳熟能詳的火車童謠《丟丟銅》，金曲歌王許富凱演唱《快樂出帆》、《純情青春夢》多首經典金曲，也帶來新歌《南風》，全場樂迷沈醉在其中。
今現場還有超過50家特色品牌的鐵道市集與限量發售200個「山海鐵道餐盒」，特選枋寮龍膽石斑為主菜，融入屏東在地食材，下午5點半一開賣，排隊民眾搶買一空。
文化處表示，8日活動除了《南方・寂寞鐵道》首度戶外播映，導演蕭菊貞現身分享，更力邀台灣民謠大師陳明章獻唱鐵道組曲，歡迎民眾前來看電影、聽好歌。園區特別於10月7、8日及閉幕11月25、26日全時段免票入園。相關活動詳情請洽屏東縣政府文化處臉書。
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