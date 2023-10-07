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「粉紅超跑」嘉市贊境遇大雨 白沙屯媽祖與天后宮玉三媽祖相會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行。記者魯永明／翻攝

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，史上頭一次到嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，信眾跪地鑽轎底，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動，天后宮信眾晚間將夜步前往台南市大內區三崁天后，進行4天3夜「行百里心香路」徒步行腳活動。

「粉紅超跑」嘉市區贊境行進，傍晚遇大雨仍未停止，轎班全身淋濕，許多信眾不畏大雨，照常跪地鑽轎底，抵達林森東路天后宮，「粉紅超跑」再度三進三出，往天后宮正殿前進停駐，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會。

天后宮廟方人員與信眾，晚間展開一年一度「行百里心香路」徒步行腳活動，這是第11年天后宮媽祖婆重要宗教盛事，4天3夜日以繼夜步行前往台南大內區三崁天后宮「行視巡安」，往返腳程逾140公里，出發前先與白沙屯媽祖相見歡。

嘉義市天后宮預計明年舉行暌違近30年建醮儀式，今年延續辦理全程徒步的「行百里心香路」進香活動，玉三媽鑾駕晚間7點啟駕，預計10日晚間7點回鑾安座，由近300位花婆腳護駕追隨玉三媽鑾駕，全程超過150餘公里，過境將近70座庄頭廟宇，是嘉南地區富特色長程徒步進香。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」來嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動。記者魯永明／翻攝

白沙屯媽祖 天后宮 嘉義

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