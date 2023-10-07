「粉紅超跑」嘉市贊境遇大雨 白沙屯媽祖與天后宮玉三媽祖相會

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，史上頭一次到嘉義市贊境，沿途香燈腳追隨鑾轎，信眾跪地鑽轎底，傍晚下大雨，「粉紅超跑」雨中前行，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會，信眾感動，天后宮信眾晚間將夜步前往台南市大內區三崁天后，進行4天3夜「行百里心香路」徒步行腳活動。

「粉紅超跑」嘉市區贊境行進，傍晚遇大雨仍未停止，轎班全身淋濕，許多信眾不畏大雨，照常跪地鑽轎底，抵達林森東路天后宮，「粉紅超跑」再度三進三出，往天后宮正殿前進停駐，白沙屯媽祖在天后宮與玉三媽祖相會。

天后宮廟方人員與信眾，晚間展開一年一度「行百里心香路」徒步行腳活動，這是第11年天后宮媽祖婆重要宗教盛事，4天3夜日以繼夜步行前往台南大內區三崁天后宮「行視巡安」，往返腳程逾140公里，出發前先與白沙屯媽祖相見歡。