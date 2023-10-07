南北兩樣情！明起鋒面＋東北季風夾擊 北部有雨又降溫

今年第15號颱風「布拉萬」今天下午生成，中央氣象署表示，布拉萬颱風行進路徑對台無直接影響，明天起受鋒面及東北季風影響，南北天氣完全不同，北部及東半部整天有陣雨，甚至有局部大雨機率，下周二、周三整天溫度更將降至25度以下；南部地區則較穩定，為多雲偶透光，甚至能見陽光露臉，高溫維持30度左右。

氣象署預報員趙竑表示，今天小犬颱風遠離，但台灣還是受其外圍水氣影響，明天起北方鋒面接近，整個國慶連假都是不穩定天氣。從衛星雲圖看到西北太平洋有兩個熱帶系統，其中，小犬颱風已在廣東海面一帶將往海南島前進，並逐漸減弱，對台灣影響變小。另一個是下午生成的「布拉萬」，目前仍維持輕度颱風，未來行進環境條件好，將逐漸增強，預計往日本南方海面移動，距離台灣1、2千公里，對台無直接影響。

趙竑指出，今天小犬颱風將水氣從南帶往北，全台有不定時降雨，午後西半部熱力作用影響，有局部大雨發生機率，東半部整天也都有不定時陣雨。今晚浙江、杭州一帶有鋒面建立，預計明天往東移動，周一、周二通過台灣，周二起台灣都是東北季風環境，但周三起預計就會轉乾。

他表示，今天各地都有降雨狀況，明天到下周二連假期間受鋒面及東北季風影響，各地天氣不穩定，降雨主要在迎風面北部及東半部，整天都有陣雨，桃園以北、東北部整天有持續性降雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，中南部地區則完全不同，位處背風側較穩定，為多雲偶透光、午後有雷陣雨情形。

他也說，周三上班日起，雖仍受東北季風影響，但冷空氣南下較乾燥，北部、東半部雖仍有雨勢，但已趨緩，中南部地區看到陽光機會高，各地山區及南部平地還是要留意午後雷陣雨。

溫度方面，趙竑表示，今天北部、宜蘭仍有29、30度高溫，明天鋒面通過，高溫將下降至26度，並持續一周，尤其周二、周三冷空氣較強，溫度會下降更明顯，整天可能低於25度；花東地區周二、周三冷空氣下來，高溫也會下降；至於中南部則較無影響，仍有30度左右高溫。