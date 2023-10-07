20歲男打AZ疫苗變重度身障 給予頂標300萬元救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第審議小組會議紀錄，此次共審查12案，18例獲得救濟金，分別有AZ疫苗6例、莫德納4例、BNT疫苗及卡介苗個1例。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，此次獲得救濟金最高額個案為20多歲男性接種AZ後變成重度身心障礙，獲得救濟金300萬元。

依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定重度身心障礙中，若無法確定與疫苗相關的給付金額分為為20萬至300萬元。

曾淑慧說，高雄市20多歲林先生，本身無相關疾病史，在接種AZ疫苗後兩周後左右，出現紫斑症狀及血小板嚴重低下，經送治療後，骨髓檢查維免疫性血小板低下症，經多線治療效果不佳。醫療委員鑑定意見認為，無法確定與疫苗的關聯性，但該個案年輕即因施打疫苗深受突發慢性頑固性血小板低下之苦，門診多次、住院達兩個月，領有重度身心障礙手冊，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」給予救濟金300萬元。

曾淑慧說，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」給予該個案救濟金300萬元，為非死亡個案中最高給付金額。

另外，宜蘭縣20多歲個案因為接種莫德納疫苗後發生蕁麻疹、全身紅疹，核予救濟金5000元，此次新冠疫苗獲救濟金中最年輕個案。