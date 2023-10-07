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星宇航空年底開航舊金山 張國煒親駕第4架新機返國門
星宇航空今迎來第4架A350客機B-58504，由董事長張國煒前往法國土魯斯親自驗收並駕駛返台，今天上午9點10分抵達桃園機場，為星宇航空12月16日將開航舊金山及北美航網再添一生力軍。
星宇航空指出，該公司目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共19個城市。機隊持續按規劃擴張，目前有13架A321neo、4架 A330neo 及3架 A350-900，此次交付第4架A350-900，使機隊總數達到21架航機。
星宇航空指出，隨著年底舊金山及明年1月18日清邁開航，將可強化台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。12月16日開航的舊金山航線，初期每周3班，明年夏季班表將增為每日1班。
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