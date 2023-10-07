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國慶連假出遊車潮湧現 省道18處路段今恐壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供

今天是國慶連假首日，出遊車潮已陸續湧現，交通部公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天省道易壅塞路段包括銜接國道的快速公路、主要省道路段及觀光景點聯外道路等18處路段。

公路局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台64線板橋銜接國3路段、台65線新莊銜接國1路段、台61線中彰大橋路段、台74線霧峰至大里路段及快官至烏日路段、台86線仁德及關廟路段等。

公路局表示，今天出遊車潮已陸續湧現，省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道路段包含台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻至香山及竹南至中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。

公路局也說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7298班次，疏運14萬7241人，疏運人數較去年同期增加10.5%；東部國道客運路線共計行駛1665班次，疏運3萬882人，較去年同期增加11.6%。

今天是國慶連假首日，出遊車潮已陸續湧現，交通部公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天省道易壅塞路段包括銜接國道的快速公路、主要省道路段及觀光景點聯外道路等18處路段。圖／公路局提供
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