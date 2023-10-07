小犬外圍水氣今明影響台灣 國慶連假防大雨、布拉萬颱風將形成

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，影響台灣多日的小犬颱風，在國慶連假開始前離開台灣附近，颱風警報昨天解除。

他說，目前小犬颱風在香港東南方海面，未來將持續向西南西移動，可能在今明兩天通過香港以南海面後逐漸朝向海南島方向前進。雖然預報資料看起來颱風中心離港澳陸地還有一段距離，但是今明兩天颱風外圍環流仍有可能為港澳地區帶來降雨以及較強的陣風，連假期間前往港澳要留意班機情況，也要注意小犬颱風對當地的影響。

雖然小犬颱風已經離開，不過，吳聖宇說，它的外圍水氣今明兩天仍將持續影響台灣。今天各地雲量偏多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，中午過後在西半部山區將有熱對流發展，並且向北擴展帶來雷雨的機會，可能有局部較大雨勢出現的情況，午後外出或到山區要注意天氣變化。

吳聖宇表示，明天將有鋒面通過台灣附近，配合目前較多水氣的環境，北部、東半部可能會有局部較大雨勢出現的機會，中南部地區仍要留意午後熱對流雷雨的情況，也會有局部較大雨勢發生的可能性。

國慶連假天氣持續不穩定，他說，安排活動的話要多留意天氣變化，因為降雨仍多，危險區域也還是要暫時避免前往。明天鋒面掠過後，東北季風將會逐漸增強，各地沿海，尤其是西半部台灣海峽沿岸，風力又會有明顯增強的趨勢，不適合海邊活動。

下周一、周二連假後半段，東北季風增強，吳聖宇表示，迎風面的桃園以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地有降雨機會，北部山區、宜蘭到北花蓮一帶有局部較大雨勢發生的可能性。

相對的，下周一、周二中南部進入背風面，天氣會比較穩定。吳聖宇說，平地大致為多雲到晴，雖然山區午後仍可能有局部降雨，但是雨量減少許多。如果要安排假期後半的活動，又不想受到天氣干擾的話，往中南部走比較好。

氣溫部分，他表示，東北季風增強也會帶來降溫轉涼的情況，北部、東北部、東部的感受比較明顯，下周一到周四白天高溫有機會降到25-28度，夜晚清晨低溫也會降到22-24度或更低，配合降雨的天氣，預估會有比較明顯的秋意。

吳聖宇表示，中南部、東南部就比較不受影響，白天高溫仍有機會超過30度以上，甚至陽光下還有32-33度高溫。夜晚、清晨稍涼，低溫在24-26度左右，日夜溫差變話較大，南北之間的溫差也比較大，假期間要南來北往要多注意。

至於是否又有颱風生成？吳聖宇說，目前在關島東南方有新的熱帶性低氣壓正在發展，可能很快就會變成今年第15號颱風布拉萬，未來應該會往北朝向日本南方海面移動，距離台灣遙遠，預期對天氣沒有明顯影響。

他說，另一個可能發展的熱帶擾動目前位於菲律賓以東，未來幾天可能向西移動，通過菲律賓進入南海後也會有發展增強的趨勢，不過時間會比較慢，可能要等到假期後才會有比較明顯的發展，後續動態變化仍有待觀察，連假期間並不會影響台灣天氣，暫時不必太過擔心。