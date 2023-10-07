國慶連假首日國道車潮達平日2.3倍 北部3路段湧車流

今天為國慶日連續假期第1天，高速公路局表示，今日凌晨0至5點交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日2.3倍，預估今天交通量為120百萬車公里。目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北；國3南向龍潭至高原、北向新店至木柵，其餘路段行車狀況大致正常。

高公局指出，昨天國道全日交通量為104.3百萬車公里，為年平均平日1.2倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為年平均平日1.1倍，昨天西部國道於下午4點後車流逐漸增加，又逢下班車潮，國道車多壅塞路段為都會區路段，其餘國道路段大致正常，至昨天晚間8點陸續紓解。

高公局表示，截至今天上午8點整體交通量為21.2百萬車公里，今天相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等，建議西部國道南向用路人中午12點後出發；國5南向用路人下午5點後出發。

高公局也呼籲，民眾多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1、國3。