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本土登革熱疫情 下周有望趨緩

聯合報／ 記者李青縈吳淑玲／綜合報導
本土登革熱案例突破一萬三千人大關，台南最嚴重。圖／台南市衛生局提供
本土登革熱案例突破一萬三千人大關，台南最嚴重。圖／台南市衛生局提供

本土登革熱疫情截至六日為止，病例數累計一萬四四七八例，其中台南市占一萬三○六八例最多，疾管署副署長、應變工作隊隊長羅一鈞表示，本土登革熱疫情的高峰已過，個案成長速度趨勢持平，預計下周將呈下降趨勢；盼十月底病例減半，來到單周新增一千例左右，十一月中下旬可接近無病例狀態。

本土登革熱病例昨新增三五三例，大多案例都居住台南，前進台南擔任前進應變工作隊隊長的羅一鈞表示，從七日移動平均病例數來看，本土登革熱疫情的高點已過；近五日病例數相較上周同期減少百分之一。台南登革熱疫情整體趨勢持平，預計下周起下降。

不過，颱風小犬為台灣帶來雨勢，颱風離開後，羅一鈞表示，接下來在台南的任務，將是持續動員清理積水容器。他在台南的任務，將會等到台南的登革熱疫情連兩周下降，且單周病例數低於一千例以下，才考慮解編或降階。

全國運動會今年將於廿一日至廿六日於台南舉辦，但台南登革熱疫情嚴峻，台南市體育局長陳良乾表示，此次全運會約有一萬一千多名選手及教練參加，已採購防蚊液發送給選手與教練，賽前場館進行化學防治，另在體育場成立緊急應變小組，將有醫師駐診確保選手健康。

台南 登革熱 疫情

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