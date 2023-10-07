院長講堂／北市聯醫總院長蕭勝煌 奉獻神經外科30年 推癌症醫療品質認證

64歲的神經外科權威蕭勝煌，今年7月中旬接掌台北市立聯合醫院總院長，明年將屆齡退休。他信心滿滿的說，「一年可以成就很多事」，已著手規畫建置複合式手術室（Hybrid OR）、力推癌症醫療品質認證，更要建立明確的升遷制度，盼創造幸福職場。

「年少時，我不知道自己想做什麼？」蕭勝煌後來以排除法進入醫學院就讀，也因為年輕，就選擇走難度、嚴重度與挑戰性最高的神經外科領域，一踏入這領域就是30多年歲月，「如果人生可以再來一次，我不會再走神經外科。」

髮線內下刀 絕不讓病人破相

從醫之路上，蕭勝煌著重服務、教學與研究三大方向。看診、手術之餘，喜歡教學的人格特質，讓他獲選年度優良教師，也因對醫學領域的滿滿熱忱，他邊工作邊進修，2007年成為陽明大學生理研究所博士，那年他48歲。

專精於顱底手術的蕭勝煌認為，上帝造萬物，以頭蓋骨包覆腦部，保護了神經系統，但人卻忽略「保養」，使其每每鑽頭骨動刀時，得小心翼翼、避免傷到腦，但「顱底手術猶如違反上帝之意，與其所造萬物相抗衡。」

「我的病人沒有一個被我破相。」蕭勝煌分享腦部手術的個人原則，他堅守傷口一定要畫在髮線內，優點在於額頭沒疤痕，也會被頭髮遮住看不見。

隨著科技進步、醫療器材日益精密，大幅提升手術精緻度，蕭勝煌見證了台灣腦部醫學發展。早年國內未要求騎車戴安全帽，也沒酒測規定，周末假日常有酒駕頭傷患者送醫，「自己都不敢算，幾乎天天都在開刀，那時一天最多開6顆腦」，相較早期以手搖鑽開顱需2小時，現今僅需10分鐘打開頭蓋骨，手術時間從超過20小時縮短為5小時。

蕭勝煌(右)因世大運結緣認識教練、桌球國手王意如(左)。圖／蕭勝煌提供

推麻醉鎮靜 保護急重症病患

蕭勝煌的人生最大改變，是在1997年接任仁愛醫院神經外科主任之後，他經歷了921大地震、SARS，其中全國矚目的邱小妹事件，更讓時任北市聯醫神經外科主任的他被記過，他自認因督導不周而一肩扛責，「不要讓這些年輕醫師來承受」，在鏡頭前代表北市府當眾道歉。

2015年，蕭勝煌接掌北市聯醫仁愛院區院長，努力發展急重症醫療，2016年經評定為「重度級急救責任醫院」。「過往手術或重症病人的命救回來了，但往往因腦傷成了植物人。」他因此引進麻醉概念，使他們不再受制「五花大綁」的物理性約束，改採鎮靜藥物的化學性約束，事後證實對於腦部中樞神經等保護是非常好的作法。

蕭勝煌7月中旬走馬上任總院長，首要任務是在聯醫建置複合式手術室，最慢2025年就會上路；再來是推癌症醫療品質認證。他認為，北市聯醫要做社區型醫院，發展出院準備、居家醫療、社區長照與安寧善終等強項，要陪伴病人走完人生最後一程。

至於院內同仁福利，蕭勝煌上任不久，即調升護理人員、藥劑師、廚師、社工等單位津貼。他說，聯醫非醫師的升遷管道不完善，任內要使人事升遷做到位。

抽時間運動 辦公室「超慢跑」

工作繁忙之餘，蕭勝煌少不了運動生活，他擅長網球、桌球、羽球、高爾夫球、慢跑等各式運動。「以前每周運動7天，接任總院長後，運動時間壓縮剩2天，再這樣下去不行。」於是近來他利用上班瑣碎時間，在辦公室換鞋「超慢跑」，每次5至10分鐘，一天下來也有運動半小時。

「周間如果真的抽不出時間運動，早上5點40分我會出門去游泳1個小時，再回家吃早餐，接著出門上班。」蕭勝煌笑說，他很認真運用時間，周五晚上則會游泳、跑步，隔天一早與球友、台大醫院外科部主任陳晉興相約打網球，再到健身房跑跑步機、游泳，周日也不放過運動時光。

台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌。記者林佳彣／攝影

蕭勝煌小檔案

專長：神經科學、神經外科學、脊椎手術、腦病變、周邊神經病變

現職：台北市立聯合醫院總院長

學歷：國立陽明大學生理研究所博士、高雄醫學大學醫學系

經歷：北市聯醫副總院長、仁愛院區院長、忠孝院區院長，台灣外科醫學會健保委員會主任委員

給病人的一句話：親分九親等，每位都是親人，視病猶親。