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老後安居─囤積篇／阿嬤聽收音機 假裝有人陪

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱陳雅玲／連線報導
八十歲的「古錐阿嬤」獨居多年，只好拚命將東西堆滿屋。記者陳雅玲／攝影
八十歲的「古錐阿嬤」獨居多年，只好拚命將東西堆滿屋。記者陳雅玲／攝影

偌大的房子充斥雜物只剩條走道，八十歲的「古錐阿嬤」面對滿屋子雜物，表情有點不安，但她說：「家那麼大，我只剩下一個人，塞滿就不寂寞了。」

站在住了大半輩子的雲林老房，育有五名子女的古錐阿嬤，原該享受天倫之樂，但兩個兒子已逝世、一個兒子失聯、一個兒子也住在療養機構，僅剩遠嫁台北的女兒，逢年過節才返鄉探望，自丈夫過世後，她已獨居十多年。

「古錐阿嬤」總帶笑容、熱切與人談話，個性活潑外向，若沒打零工，她從早到晚都騎著腳踏車和人閒聊，返家已是傍晚八、九點；長期訪視的華山基金會雲林縣古坑站長徐彩玲觀察，「可能太早回家，阿嬤會覺得寂寞吧！」

女兒多次提議搬到台北同住，但阿嬤擔心住療養機構的兒子沒人探望，她曾養狗陪伴，卻遭毒死；社工觀察，阿嬤家的電視壞了多年，只能聽著收音機，假裝有人陪伴，阿嬤常常想念女兒想到掉眼淚。

人前活潑的阿嬤，家裡卻堆滿了雜物，聽到社工要來訪視，忽然變得畏縮、安靜。社工觀察，屋內堆滿垃圾、雜物，只剩下一條通道，地上有老鼠、蟑螂，甚至有蛇出沒。

徐彩玲多次勸說清除雜物卻遭到拒絕，好不容易說服阿嬤清除，沒幾天又恢復原狀，鄰居也因惡臭、髒亂反感。徐彩玲觀察發現，阿嬤無法克制「儲物」的念頭，決定帶她就醫求助。醫師透露，阿嬤患了儲物症，獨居多年，只好拚命將東西堆滿屋子，「藉此獲得安全感，塞滿就不寂寞了」；徐彩玲說，她這才明白，阿嬤是因為太寂寞生了病。

嘉義市居服中心主任林玉琴表示，有的長輩是因家人在外地工作無法同住，也有的長輩是與家人個性不合沒有住在一起。很多獨居老人喜歡人家陪他們聊天，但多數獨居老人無法申請居服員陪伴，她服務的個案中，有一成長輩心理狀態不健康，容易與人吵架、爭執，很多獨居老人會撿東西回家囤積，藉此獲得安全感，她就曾遇到個案將屋子堆滿東西，要進屋只能「爬」進去。

阿嬤 獨居老人

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